Блінкен заявив, що це рішення ставить під загрозу домовленості про припинення вогню.

Американський Конгрес розглядає можливість введення санкцій проти Міжнародного кримінального суду, якщо буде видано ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

"За відсутності керівної ролі Білого дому Конгрес вивчає всі варіанти, включно із санкціями, щоб покарати МКС і упевнитися, що його керівництво зіткнеться з наслідками, якщо вживе заходів у цьому напрямку. Якщо МКС дозволять погрожувати ізраїльському керівництву, ми можемо стати наступними", - цитує заяву спікера Палати представників Майка Джонсона CNN.

Він зазначив, що Міжнародний кримінальний суд не має влади над Ізраїлем або Штатами. "Не можна допустити, щоб міжнародні бюрократи використовували юридичну війну для узурпації влади демократичних країн, які підтримують верховенство закону", - додав Джонсон.

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Президент США Джо Байден назвав заяву прокурора МКС про видачу ордерів на арешт високопоставлених ізраїльських чиновників обурливою. "Дозвольте мені чітко заявити: на що б не натякав цей прокурор, між Ізраїлем і ХАМАС немає еквівалентності - жодної. Ми завжди будемо стояти на боці Ізраїлю проти загроз його безпеці", - сказав американський лідер.

Держсекретар Ентоні Блінкен поставив під сумнів юрисдикцію суду, а також процес подачі цієї заяви. "Це рішення нічим не допоможе і може поставити під загрозу поточні зусилля з досягнення угоди про припинення вогню, яка дасть змогу звільнити заручників і забезпечити надходження гуманітарної допомоги", - додав він.

МКС може видати ордери на арешт Нетаньяху

Сьогодні головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт прем'єра і міністра оборони Ізраїлю, а також трьох лідерів ХАМАС. Усіх їх звинувачують у військових злочинах і злочинах проти людства.

Глава ізраїльського МЗС Ісраель Кац назвав цей запит скандальним. Як відомо, Ізраїль і Сполучені Штати Америки не є членами МКС.

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