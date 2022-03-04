Компанії продовжують працювати в Росії та своїми податками підтримують війну проти України.

5 компаній з найбільшим оборотом у світі продовжують працювати на агресора.

Про це повідомили у Transparency International Ukraine.

"Своїми податками в РФ вони продовжують підтримувати її військову агресію на території України", - наголошують правозахисники.

Що це за компанії:

Nestlé;

P&G;

Unilever;

Coca-Cola;

Danone.

Там також розповіли, як потрібно діяти українцям у подібній ситуації.

"Заходьте на їхні офіційні сторінки і пишіть у коментарях до їхніх постів, що вони фінансують війну. Поки хтось в РФ розвиває бізнес, в Україні від рук агресора гинуть люди! Негайно припиніть співпрацю з терористами!", - зазначили там.

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