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5 компаній з найбільшим оборотом у світі продовжують працювати на агресора.
Про це повідомили у Transparency International Ukraine.
"Своїми податками в РФ вони продовжують підтримувати її військову агресію на території України", - наголошують правозахисники.
Що це за компанії:
- Nestlé;
- P&G;
- Unilever;
- Coca-Cola;
- Danone.
Там також розповіли, як потрібно діяти українцям у подібній ситуації.
"Заходьте на їхні офіційні сторінки і пишіть у коментарях до їхніх постів, що вони фінансують війну. Поки хтось в РФ розвиває бізнес, в Україні від рук агресора гинуть люди! Негайно припиніть співпрацю з терористами!", - зазначили там.