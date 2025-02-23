За словами очільника ГУР, якщо Росія не завершить війну до 2026 року, то вона втрачає можливість стати наддержавою.

Очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що особисто бачив стратегічне планування Росії до 2045 року. Про це він сказав у коментарі журналістам після закінчення форуму "Україна. Рік 2025".

"Там чітко написано: якщо РФ до 2026 року не виходить із цього конфлікту, вона на найближчий розрахунковий термін точно випадає із можливості стати наддержавою і навіть регіональним лідером", - підкреслив Буданов.

Інші заяви Буданова під час форуму "Україна. Рік 2025"

Також Буданов відповів, чи може РФ завдати масованого удару по Україні в річницю війни. За його словами, така можливість присутня.

"Може статися (удар росіян по Україні - УНІАН), він можливий", - наголосив він.

Крім того, голова ГУР МО України оцінив, чи може у 2025 році завершитися війна в Україні. Він зазначив, що вірить у такі прогнози. Водночас Буданов наголосив, що це станеться, "коли всі сторони будуть повністю до цього готові, вироблять план, який погодять, якщо він реалістичний".

Водночас розвідник повідомив, що Північна Корея перекриває 50% потреб у боєприпасах для Росії.

"50% ворожих боєприпасів є корейськими. Так само почалося масштабне постачання озброєння, перш за все, це 170-мм самохідні гаубиці та 240-мм реактивні системи залпового вогню", - підкреслив Буданов.

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