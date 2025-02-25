Очільник розвідки пояснив, що РФ бачить себе імперією у складі з країнами Варшавського блоку і це завдання мінімум.

В разі захоплення Росією України, наступною під агресію РФ підпаде Польща, а за нею інші країни Варшавського блоку, заявив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

Про це він сказав під час Спеціальної зустрічі YES до 24 лютого, відеоуривок з якої оприлюднив Telegram-канал "Новини.LIVE".

"РФ не бачить себе федерацією. Вона бачить себе імперією. В їх розумінні, імперія , до якої нинішнє керівництво РФ схиляється, це зразок Радянського Союзу, але з країнами Варшавського договору. І нікуди це не подінеться, якщо буде найгірший варіант", - каже Буданов, прогнозуючи наступні дії Кремля в разі програшу України.

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За його словами, доєднання територій країн Варшавського блоку – це "завдання мінімум" для країни-агресорки, якщо утворюється імперія.

"Нас не буде, Польща – наступна. Я вам прямо це кажу і не треба цього боятися, треба усвідомлювати. Далі буде Чехія, Угорщина, Болгарія. Всі. Віджим назад", - зазначив Буданов.

Інші заяви Буданова

Як повідомляв УНІАН, Буданов підкреслює, що на Донбасі та півдні Росія не зупиниться, їй потрібна вся Україна. Однак наразі РФ потребує відновлення сил, щоб продовжити наступ, тому просто хочуть паузу у війні, а не її завершення.

Очільник української розвідки наголосив, що стратегічна мета Російської Федерації незмінна - поглинути Україну. За його словами, в РФ є Білорусь, але їй не вистачає України, а без цього існування російської імперії неможливе. Тому Російська Федерація намагатиметься зробити все для того, щоб воєнними, політичними, неполітичними, внутрішньо соціальними методами досягти поглинання України. Їй потрібна і територія, і населення, і заводи.

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