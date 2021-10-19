Зараз 37-річний підозрюваний Еспен Андерсен Бретен знаходиться в психіатричній лікарні.

П'ять жертв теракту у норвезькому Конгсберзі були зарізані, а не застрелені з лука, як повідомлялося раніше.

Про це на прес-конференції 18 жовтня заявив інспектор поліції Конгсберга Пер Томас Омгольт, передає NRK.

За його словами, кількох людей 37-річний громадянин Данії Еспен Андерсен Бретен зарізав у них вдома, інших - у громадських місцях. За попередніми даними, загиблі ніяк не були пов'язані між собою. Однак, якою саме зброєю користувався нападник, поліція на час слідства не розголошує.

Також відомо, що датчанин поранив з лука принаймні одну людину, а потім викинув зброю. За словами Омгольта, всього потерпілих у справі понад десять.

Також інспектор поліції розповів, що підозрюваний готувався до теракту заздалегідь, але слідство схиляється до того, що він скоїв його через психічні проблеми.

Зараз Бретен знаходиться в психіатричній лікарні, де протягом декількох місяців повинні встановити його осудність.

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Стрільба з лука в Норвегії

13 жовтня норвезька поліція повідомила, що о 18:13 за місцевим часом отримала кілька повідомлень, що по центру Кунгсберга пересувається озброєний чоловік. Як з'ясувалося пізніше, озброєний він був луком і стрілами. Підозрюваний почав стрілянину в супермаркеті Coop Extra. Потім він переміщався в інші місця.

Спочатку нападнику вдалося вислизнути з кільця поліції, але вже о 18:47, тобто через 34 хвилини після початку стрілянини, він був арештований.

Поліція вважає, що він діяв поодинці. Там заявили, що розслідування тільки почалося і воно буде масштабним.

14 жовтня норвезька поліція повідомила, що стрілець нещодавно прийняв іслам. Чоловіка арештували, поліція називала пріоритетною версію теракту.

Автор: Денис Прядко