Внаслідок авіакатастрофи загинув чиновник департаменту з економічного розвитку штату Сонора.

Унаслідок падіння легкомоторного літака у штаті Сонора, що на півночі Мексики, загинуло шестеро осіб.

Ще одна людина отримала поранення, повідомляє lb.ua із посиланням на AP.

Легкомоторний літак Cessna вилетів з міста Ермосільйо, аварія сталася невдовзі після зльоту.

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Внаслідок авіакатастрофи загинув чиновник департаменту з економічного розвитку штату Сонора Леонардо Чіскомані. Також загинув пілот літака.

У місцевій прокуратурі повідомили, що причина авіакатастрофи з'ясовується.

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Автор: Олександр Топчій