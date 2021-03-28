Унаслідок падіння легкомоторного літака у штаті Сонора, що на півночі Мексики, загинуло шестеро осіб.
Ще одна людина отримала поранення, повідомляє lb.ua із посиланням на AP.
Легкомоторний літак Cessna вилетів з міста Ермосільйо, аварія сталася невдовзі після зльоту.
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Внаслідок авіакатастрофи загинув чиновник департаменту з економічного розвитку штату Сонора Леонардо Чіскомані. Також загинув пілот літака.
У місцевій прокуратурі повідомили, що причина авіакатастрофи з'ясовується.
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