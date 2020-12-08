Ватикан оприлюднив Декрет Апостольської Пенітенціарії про окремі відпусти, приурочені до Року святого Йосифа, що був проголошений Папою Франциском. Рік Йосифа триватиме від 8 грудня 2020 року по 8 грудня 2021 року. Кожен вірянин протягом цього часу матиме змогу отримати повну відпусту гріхів.
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Про це повідомляє «Радіо Ватикан». Декрет церкви, зокрема, визначає, що повний відпуст надається за звичних умов, якими є сакраментальна сповідь, Святе Причастя та молитва.
«Оскільки святий Йосиф, «справжній муж віри», заохочує нас відкривати дитинні взаємини з Небесним Отцем, оновлювати вірність в молитві та прислухатися до Божої волі, відповідаючи їй, «повний відпуст надається тим, які принаймні протягом 30 хвилин роздумуватимуть про молитву “Отче наш”, або візьмуть участь у принаймні одноденній духовній віднові, що передбачає роздуми про святого Йосифа», - йдеться в повідомленні.
Відпуст можна отримати за милосердні вчинки та молитви до святого Йосифа, або за участь в актах побожності на його честь.
Наголошується, що в контексті триваючої ситуації надзвичайного стану в медицині, дар «повного відпусту особливим чином поширюється на літніх людей, на хворих і вмираючих, на всіх тих, хто задля законних причин не має можливості виходити з дому».
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