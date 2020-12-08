У Ватикані зазначили, що «дар повного відпусту» особливим чином поширюється на літніх, хворих та вмираючих людей.

Ватикан оприлюднив Декрет Апостольської Пенітенціарії про окремі відпусти, приурочені до Року святого Йосифа, що був проголошений Папою Франциском. Рік Йосифа триватиме від 8 грудня 2020 року по 8 грудня 2021 року. Кожен вірянин протягом цього часу матиме змогу отримати повну відпусту гріхів.

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Про це повідомляє «Радіо Ватикан». Декрет церкви, зокрема, визначає, що повний відпуст надається за звичних умов, якими є сакраментальна сповідь, Святе Причастя та молитва.

«Оскільки святий Йосиф, «справжній муж віри», заохочує нас відкривати дитинні взаємини з Небесним Отцем, оновлювати вірність в молитві та прислухатися до Божої волі, відповідаючи їй, «повний відпуст надається тим, які принаймні протягом 30 хвилин роздумуватимуть про молитву “Отче наш”, або візьмуть участь у принаймні одноденній духовній віднові, що передбачає роздуми про святого Йосифа», - йдеться в повідомленні.

Відпуст можна отримати за милосердні вчинки та молитви до святого Йосифа, або за участь в актах побожності на його честь.

Наголошується, що в контексті триваючої ситуації надзвичайного стану в медицині, дар «повного відпусту особливим чином поширюється на літніх людей, на хворих і вмираючих, на всіх тих, хто задля законних причин не має можливості виходити з дому».

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Автор: Дмитро Захаров