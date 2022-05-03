Папа Римський вкотре заявив, що не збирається їхати до Києва, але кілька разів повторив, що готовий поїхати до Москви.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у розмові з Папою Римським нібито заявив, що Росія планує закінчити війну в Україні до 9 травня.

Про це Папа Римський Франциск розповів в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

"Орбан, коли я з ним зустрівся, він сказав мені, що у росіян є план, що 9 травня все закінчиться. Я сподіваюся, що це так... Бо зараз це не просто Донбас, це Крим, це Одеса, це забирає в України чорноморські порти, от і все. Я песимістично налаштований, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну", - сказав Папа Римський і додав, що "для миру не вистачає волі".

Папа Римський хоче поїхати у Москву, а до Києва не планує

Понтифік розповів, що просив кардинала Пароліна після двадцяти днів війни надіслати Путіну повідомлення про те, що він готовий поїхати до Москви, але відповіді не отримав.

При цьому Папа Римський вкотре заявив, що не збирається їхати до Києва, але кілька разів повторив, що готовий поїхати до Москви.

"Я поки що не їду до Києва. Я послав кардинала Міхаеля Черні та кардинала Конрада Краєвського, які приїхали туди вчетверте. Але я відчуваю, що мені не потрібно їхати. Спочатку я маю поїхати в Москву, спочатку я маю зустрітися з Путіним", - сказав Франциск.

Він також висловив стурбованість тим, що Путін на цей момент не зупиниться.

Як повідомляв УНІАН, раніше секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов заявив, що Угорщина знала про підготовку нападу на Україну. За його словами, в Угорщини були плани на частину території України.

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