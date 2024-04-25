Він каже, що через війну українські діти забувають, як посміхатися.

Папа Римський Франциск закликав сісти за стіл переговорів для завершення війни в Україні та секторі Газа.

В інтерв'ю CBS News понтифіка запитали, чи є у нього послання до Путіна. Понтифік відповів, що мир, досягнутий шляхом переговорів, "кращий за війну без кінця". "Будь ласка, країни, що перебувають у стані війни, припиніть війну. Шукайте переговори. Шукайте мир", - сказав Папа.

Він нагадав, що вторгнення Росії в Україну має руйнівні наслідки для українських дітей. "Ці діти не знають, як посміхатися. Я кажу їм щось, але вони забули, як посміхатися. А це дуже важко, коли дитина забуває посміхатися. Це справді дуже серйозно", - додав Франциск.

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Також він розповів, що щодня телефонує парафіянам у Газі, щоб дізнатися, що вони переживають. "Вони розповідають мені про те, що відбувається. Це дуже важко. Дуже, дуже важко. Їжа надходить, але їм доводиться за неї боротися", - додав він.

На запитання журналістки про те, чи може він допомогти в переговорах про мир, Франциск сказав: "Я можу молитися. Я молюся. Я багато молюся".

Що Папа Римський говорить про війну:

Як повідомляв УНАІН, в одному з недавніх інтерв'ю Франциск заявив, що у війні силу продемонструє той, у кого вистачить сміливості підняти білий прапор і вести переговори.

Пізніше цю заяву довелося пояснювати, оскільки Україна та низка інших країн сприйняли її як пропозицію здатися. У Ватикані сказали, що понтифік просто повторив фразу "білий прапор" за співрозмовником.

Пізніше президент Володимир Зеленський у зверненні до українців говорив про "віртуальне посередництво між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче знищити".

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