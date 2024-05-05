Швейцарська влада кілька днів тому вже розіслала запрошення на саміт щодо України.

Влада Швейцарії запросила Папу Римського Франциска на глобальний саміт миру, намічений на 15-16 червня.

Про запрошення повідомила президент країни Віола Амгерд в інтерв'ю виданню Blick. Перед цим Амгерд зустрілась з Папою Римським під час візиту до Італії. Спілкування з понтифіком вона назвала "цікавим обміном думками" у "сердечній атмосфері".

"Ми говорили і про війну в Україні... Ми запросили Святий Престол (на саміт миру. – ред.). Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції", - прокоментувала вона.

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Крім того, Амгерд розповіла, що швейцарська влада кілька днів тому розіслала запрошення на саміт щодо України, натякнувши, що серед запрошених є Бразилія, Індія, Китай та Південна Африка. "Буде хороша явка", – висловила впевненість Амгерд.

Вона додала, що саме присутність великої кількості країн буде ознакою успішності глобального саміту миру щодо України. "Якщо ми зможемо знайти спільний знаменник, це буде вже щось. Ще одним успіхом було б, якби ми змогли підійти до мирного процесу в конкретних термінах. Ми повинні думати наперед - про післязавтрашній день", – підкреслила Амгерд.

Швейцарія та Україна

Швейцарія відмовлялася ставати на чийсь бік у конфлікті, але вирішила приєднатися до антиросійських санкцій Євросоюзу. На думку критиків, це було відходом від нейтралітету і поставило під загрозу роль країни як міжнародного посередника. При цьому уряд країни заявив, що санкції сумісні з нейтралітетом. Намагаючись відродити значущість Швейцарії, влада вирішила провести в червні конференцію з питань миру в Україні.

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