Опозиціонери закликали колег негайно змінити курс і дозволити постачання в Україну товарів військового призначення.

У парламенті Німеччини відхилили пропозицію надати Збройним Силам України оборонну зброю на тлі зростаючої загрози повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише Європейська правда.

Ініціатива негайно відправити Україні зброю надійшла від голови парламентської опозиційної сили ХДС/ХСС Фрідріха Мерца під час слухань щодо ставлення Заходу до політики Росії.

Опозиціонери закликали колег негайно змінити курс і дозволити постачання в Україну товарів військового призначення та зброї для самооборони.

Вони назвали застарілою позицію щодо утримання Берліном від поставок зброї Україні на тлі переговорів у "нормандському" форматі, оскільки Росія нарощує війська на кордоні з сусідом.

У ХДС/ХСС пояснили, що через свою ідеологічну позицію новий федеральний уряд всього за кілька тижнів "розбив багато фарфору" в Альянсі.

Парламентарі закликали коаліційний уряд не ставити під загрозу "величезне зростання довіри до Німеччини за 16 років перебування Ангели Меркель на міжнародній арені".

На думку опозиційного блоку, нинішня політика уряду ФРН викликає роздратування у партнерів по НАТО і ЄС, а також у сусідів та дружніх держав.

Депутати ХДС/ХСС зажадали від федерального уряду "чітко і недвозначно" назвати Росію причиною напруженої загрозливої ситуації та вжити необхідних заходів.

Як зазначає видання, підтримки ця ініціатива у парламенті не знайшла. Усі інші парламентські групи відхилили заяву ХДС/ХСС.

Німеччина була розкритикована європейськими партнерами після того, як публічно заявила про відмову постачати Україні оборонну зброю на тлі зростаючої загрози вторгнення Росії.

Крім того, ФРН також блокує передачу зброї німецького виробництва Україні своїми союзниками по НАТО.

Постачання зброї, на думку МЗС Німеччини, може спровокувати Москву до ескалації. Натомість Берлін вирішив відправити Україні так зване несмертоносне озброєння, зокрема, у вигляді 5 тисяч захисних шоломів.

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