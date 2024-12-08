Напередодні прокуратура Південної Кореї порушила кримінальну справу проти Юн Сок Йоля.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль припинить виконувати державні справи, а також вести дипломатію країни. Про це заявив прем'єр-міністр країни Хан Дак Су, пише Financial Times.

У виданні нагадали, що 7 грудня Юн ледь не пішов у відставку, проте члени його консервативної Партії народної влади (ПНВ) бойкотували голосування, через що не вдалося прийняти таке рішення.

"Опозиційні партії пообіцяли щотижня подавати однакові клопотання про імпічмент, доки Юн не піде у відставку або не буде усунутий від влади через невдалу спробу запровадити військове правління, під час якої він відправив війська, щоб зупинити парламент, який скасував його указ про воєнний стан", - йдеться у матеріалі.

Відео дня

Водночас лідер партії ПНВ Хан Дон Хун повідомив, що політики "домагатимуться впорядкованої відставки Юна", аби "мінімізувати плутанину та потрясіння". Він додав, що "президент Юн не буде залучений до управління державними справами, включаючи дипломатію, навіть до його відставки".

Водночас прем'єр-міністр Південної Кореї Хан Дак Су заявив:

"Уряд зробить все можливе, щоб зберегти довіру наших союзників. Найважливіше, що схвалення урядового бюджетного плану та супутніх законопроєктів є ключовим для нормального функціонування країни".

Водночас видання Yonhap повідомляло, що прокуратура Південної Кореї порушила кримінальну справу проти президента Юн Сок Йоля за звинуваченням у державній зраді.

"Було подано численні скарги, і зараз ведеться розслідування відповідно до процедури", - зазначив керівник спеціальної групи з розслідування обставин оголошення Юном минулого тижня воєнного стану Пак Се Хьон.

Він підкреслив, що прокуратура розслідує звинувачення у держзраді та зловживанні владою проти Юна.

У FT зауважили, що Юн є проамериканським політиком. Він відновив зв'язки з сусідньою Японією та зайняв більш жорстку позицію щодо Північної Кореї та Китаю, ніж його лівий попередник Мун Чже Ін.

За очікуваннями західних дипломатів, будь-який лівий наступник припинить військово-політичну співпрацю зі США та Японією, займе більш примирливу позицію щодо КНДР, Китаю та РФ, та виключить можливість постачання зброї в Україну.

Ситуація в Південній Кореї - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, таке рішення було ухвалено, аби викорінити пропівнічнокорейські сили та підтримати конституційний порядок у країні.

Водночас парламент країни проголосував проти такого рішення президента, адже депутати опозиції намагалися прорватися до парламенту, щоб провести процедуру голосування.

Вже 7 грудня у Сеулі понад 100 тисяч людей вийшли на протести з вимогою відставки Юн Сок Йоля. Не дивлячись на холодну погоду, громадські групи, профспілки, студенти та інші громадяни заповнили вулиці біля Асамблеї у західному Сеулі, тримаючи плакати із закликами до імпічменту президента.

Однак парламент країни не зміг ухвалити рішення про відставку президента, оскільки депутати керівної партії бойкотували засідання.

Вас також можуть зацікавити новини: