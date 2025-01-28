Більшість німецьких партій виступають за скорочення допомоги біженцям. Це стосується й українців.

23 лютого 2025 року в Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори. Українських громадян цікавить одне питання - чого очікувати біженцям залежно від результату голосування. Зокрема, однією з обіцянок у виборчій програмі блоку консервативних партій ХДС і ХСС - Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу - вказано "працевлаштування українців і українок", пише DW.

Це лише один із пунктів "жорсткої міграційної політики" цих партій, який є частиною розділу про зупинення "нелегальної міграції".

"Ми спростимо процедури з визнання професійної кваліфікації та сприятимемо вивченню німецької мови в робочому колективі", - йдеться в передвиборчій програмі цього блоку. Крім того, ЗМІ пише, що українцям можуть різко скоротити соціальні виплати ("гроші для громадян" - 563 євро щомісяця), але тільки для тих біженців, які тільки готуються до поїздки в Німеччину.

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Більш радикальні рішення пропонує правоекстремістська партія "Альтернатива для Німеччини", яка йде слідом за ХДС/ХСС у рейтингу. Члени цієї партії пропонують скасувати "гроші для громадян" і залишити тільки 460 євро, які отримують інші біженці, поки чекають на розгляд клопотань про притулок (що може тривати впродовж кількох років). При цьому вони планують залишити дозвіл на роботу для українців, хоча інші провідні партії виключають коаліцію з "АдГ".

Соціальні виплати вважають високими і представники Вільної демократичної партії. "Ми, вільні демократи, хочемо запровадити новий соціально-правовий статус для біженців, яким надано притулок у Німеччині - до них належать і українські біженці, - замість отримання "грошей для громадян", - ідеться в програмі СДП.

Соціальні виплати біженцям хоче скоротити і Союз Сари Вагенкнехт (ССВ). "Обіцяне прискорене працевлаштування українців та інших груп біженців нарешті має бути реалізоване", - наголошується в програмі цієї партії.

Решта партій, які мають шанс потрапити до Бундестагу, включно з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) і Зеленими, не бачать необхідності щось змінювати в поточній політиці щодо біженців.

Інші новини про біженців з України

Раніше УНІАН повідомляв, скільки чоловіків готові покинути Україну після того, як відкриються кордони. Соціологи пишуть, що 70% українців точно не планують виїжджати в іншу країну на постійне місце проживання.

Крім того, міністр національної єдності України Олексій Чернишов назвав умову, за якої біженці, які повернуться з-за кордону, зможуть отримати бронювання при влаштуванні на роботу.

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