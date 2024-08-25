Дівчина, яка називає себе криптоінвестором, чомусь постійно з'являлася в тих самих місцях, що й Павло Дуров.

Разом із Павлом Дуровим у Парижі, ймовірно, було затримано його супутницю 24-річну Юлію Вавилову. Про це повідомляє телеграм-канал "База".

Паблік звернув увагу, що дівчина частенько з'являється в тих самих місцях, що й засновник "Телеграма". Наприклад, 16 серпня вона публікувала у своїх соцмережах фото з Азербайджану, коли там перебував Дуров. При цьому за спиною у неї було видно приватний літак, можливо, самого Дурова. Загалом її Instagram весь заповнений типовим "лакшері життям" з великою кількістю фотографій, зокрема всередині приватного літака.

"Судячи з соцмереж, Юля проживає в Дубаї і часто опиняється в тих місцях, де перебуває Павло Дуров. Сама Юля себе називає геймеркою, стримеркою, криптоінвесторкою і веде канал про крипту арабською мовою", - пише "База".

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У ніч на 25 серпня, коли у Франції затримали Павла Дурова, Юлія Вавилова припинила з'являтися в мережі і відтоді не виходить на зв'язок із родичами. Її батько розповів "Базі", що востаннє він спілкувався з дочкою 2 серпня, і тоді вона згадувала плани відвідати Францію.

Арешт Павла Дурова у Франції

Як писав УНІАН, увечері 24 серпня засновника "Вконтакте" і "Телеграма" Павла Дурова заарештували в аеропорту Парижа, куди він прилетів на своєму приватному літаку. За попередньою інформацією, французька влада вважає росіянина відповідальним за те, що в його соцмережі безперешкодно поширюється заборонений контент, зокрема пов'язаний із насильством і наркотиками.

Увечері 25 серпня адміністрація "Телеграма" виступила з офіційною заявою, в якій відкинула звинувачення в недостатньому модеруванні забороненого контенту.

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