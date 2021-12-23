Зловмисники глумилися з дитини та насміхалися з безпорадної школярки.

Педагог, яка працювала заступником директора в одній з початкових шкіл Сполученого Королівства Великобританія, разом зі своїми 52-річним партнером ґвалтували дівчинку, якій не було й 13 років, і знімали знущання з неї на відео. 42-річна жінка глумилася над школяркою. Дівчинку вони називали "маленькою іграшкою".

Педагог сміялася зі школярки під час зґвалтувань, передає видання Daily Mail.

44-річна вчителька та її 52-річний обранець, як встановила поліція, зняли серію жахливих відео, на яких вони чіппляються до дівчинки та здійснюють над нею насильницькі дії. Жінка при цьому "хіхікала" з дитини.

Правоохоронці дізналися, що заступник директора познайомилася з чоловіком на сайті знайомств. Після цього вони швидко перейшли до обговорення непристойних тем, а незабаром вони почали знущатися зі школярки.

Жінка та її партнер створили груповий чат з дівчинкою. У ньому вони писали жахливі речі і обговорювали свої фантазії. Педагог не приховувала своїх планів зі зґвалтування дівчинки, яка була змушена жити в страху. Дорослі називали дитину своєю "маленькою іграшкою".

На допиті педагог зізналася в зґвалтуванні дівчинки. Але вона заявила, що школярка нібито хотіла брати у всьому цьому участь. Суддя був шокований словами жінки.

Читайте такожВчитель надягав фото учнів на секс-ляльок і знімав з ними порно"Час від часу ви бачите інциденти, обставини яких майже неймовірні. Це один з таких випадків. Це показує, що людська порочність дійсно не знає глибини", - зазначив він.

Пару затримали під час того, як вони намагалися втекти. Чоловік і жінка намагалися виїхати на автофургоні. Вчительці присудили 13 років в'язниці, а її партнеру - 16. Батьки дітей, які навчаються в школі, де працювала жінка, досі шоковані. Педагог завжди здавалася доброю і милою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що вчитель в США змусив дітей грати в Голокост. Школярам довелося зображати Гітлера і смерть у газовій камері.

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