Прем’єр Іспанії закликав Китай зробити більше для завершення війн в Україні та Ірані

Раніше Китай засудив "неприйнятні" удари Америки та Ізраїлю по Ірану.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав Китай використати свій міжнародний вплив та допомогти покласти край війнам в Ірані та Україні. Про це він сказав під час виступу в Університеті Цінхуа в Пекіні, цитує Bloomberg.

"Китай може зробити більше - наприклад, вимагаючи, як він це вже робить, дотримання міжнародного права та припинення конфліктів у Лівані, Ірані, Газі, на Західному березі та в Україні", - заявив Санчес.

Журналісти нагадали, що Китай, який готується до візиту президента США Дональда Трампа наступного місяця, засудив "неприйнятні" удари Америки та Ізраїлю по Ірану. Водночас президент Сі Цзіньпін досі не висловився щодо конфлікту, який охопив важливого китайського союзника.

Водночас Іспанія є однією з європейських країн, які рішуче виступають проти військових операцій. Зокрема Санчес відкрито вважає їх "незаконними".

Відомо, що країна закрила свій повітряний простір для польотів американських військових літаків, які беруть участь у конфлікті, та не дозволяє США використовувати для цих цілей дві свої бази на іспанській території.

Крім того, Іспанія засудила реакцію Ірану на атаку США та Ізраїлю, а також дестабілізацію всього регіону. На думку Санчеса, Китай може зробити більший внесок у припинення конфліктів у Перській затоці та Україні, використовуючи вплив, який Пекін досі має на Іран та Росію.

"Міжнародне право є основою всього", - сказав прем'єр-міністр Іспанії.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Китай матиме "великі проблеми", якщо постачатиме зброю Ірану. За інформацією розвідки, Пекін готується поставити Тегерану нові системи протиповітряної оборони протягом наступних кількох тижнів.

"Якщо Китай це зробить, у Китаю будуть великі проблеми", - запевнив Трамп.

Водночас Forbes писав, що Китай захопив острів, поки вся увага була прикута до Ірану. Країна фактично анексувала територію в Південно-Китайському морі, побудувавши штучний острів за 400 км від В’єтнаму.

Зазначається, що Китай намагається легалізувати захоплення через власне тлумачення морського права, яке Forbes називає незаконним.

