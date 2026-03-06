Прем'єр Іспанії проти операції в Ірані: не хоче повторення Іраку та ослаблення України

Очільник парламенту Педро Санчес боїться затяжної війни, а також наполягає, що операція проти Ірану не послабить Путіна.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес офіційно підтвердив антивоєнну позицію своєї країни на тлі загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Він закликав світових лідерів зупинити ескалацію та не допустити чергової гуманітарної катастрофи, про що написав у статі для журналу The Economist.

Санчес проводить прямі паралелі з подіями 2003 року. Тоді тогочасний очільник уряду Хосе Марія Аснар втягнув іспанців у вкрай непопулярне вторгнення до Іраку і наслідки того рішення прем'єр називає трагічними.

"Війна в Іраку тривала вісім років. Вона забрала життя 300 000 людей, більшість з яких були мирними жителями, і занурила весь Близький Схід у стан посилення нестабільності. Вона також спровокувала найгіршу хвилю небезпеки, з якою зіткнулася Європа з часів падіння Берлінської стіни... Війна, представлена як місія поширення демократії та миру, дала прямо протилежний результат", - пише прем'єр.

Відео дня

Чиновник наголосив, що його опозиція до нової війни Трампа не випливає з "якихось антипатій до американської адміністрації, і тим більше зі симпатій до жорстокого режиму Ірану". Він вважає, що силовий сценарій - це ілюзія, адже ракетні удари ніколи не приносили стабільності.

Натякнув іспанський прем'єр і на те, що розпилення сил на іранську операцію тільки зіграє на руку диктатору РФ Володимиру Путіну і не вирішить глобальних проблем світового суспільства: удари по Ірану лише збагатять військову промисловість, але не людей.

"Це не допоможе викорінити бідність на Глобальному Півдні чи подолати кліматичні зміни. І це точно не принесе вищих зарплат, сильніших державних послуг і кращого життя нашим громадянам удома. Війна проти Ірану... не послабить Володимира Путіна і не полегшить досягнення миру в Україні", - акцентує Санчес.

Чому Педро Санчес посварився з Дональдом Трампом

Головною розбіжністю між двома лідерами стало небажання Іспанії надати свої бази для винищувачів США. Через це військовим літакам Штатів довелось повертатись до бази у німецькому Рамштайні.

Трампа це страшенно розлютило і він заявив, що вже дав міністру фінансів доручення припинити всі угоди з Іспанією. Також лідер США сказав, що "якщо Штати захочуть, то будуть використовувати ці бази", але їм це не потрібно.

Вас також можуть зацікавити новини: