Китай захопив острів, поки вся увага була прикута до Ірану, – Forbes

Поки вся увага світових лідерів прикута до подій у Перській затоці, Китай зумів фактично анексувати територію в Південно-Китайському морі, побудувавши штучний острів за 400 км від В’єтнаму, повідомляє Forbеs.

Відомо, що китайські земснаряди працювали з дивовижною швидкістю, перетворивши риф Antelope на сухопуття. На думку ЗМІ, Пекін веде "юридичну війну" та репетирує бойові дії на очах у всього світу.

За наявними даними, перший рішучий протест В'єтнаму надійшов лише в березні 2026 року – понад п'ять місяців після початку днопоглиблювальних робіт.

Китай намагається легалізувати захоплення через власне тлумачення морського права, яке Forbes називає незаконним. Зазначається, що згідно з Конвенцією ООН, статус об'єкта фіксується в його стані до меліорації, тому будівництво не дає КНР автоматичних прав на навколишні ресурси.

Супутникові знімки зафіксували на новому об'єкті понад 50 споруд та злітну смугу довжиною близько 2700 метрів. На думку експертів, це дасть Китаю величезну перевагу в разі конфлікту навколо Тайваню. Офіційний Пекін традиційно відкидає звинувачення.

"Необхідне будівництво на нашій власній території спрямоване на покращення умов життя та праці на островах і розвиток місцевої економіки", – заявили в МЗС Китаю 23 березня.

Також зазначається, що нова база розташована всього за 300 кілометрів від бази підводних човнів КНР, це може дозволити китайцям ефективніше блокувати розвідувальні операції США.

Джерело нагадало, що подібна діяльність уже визнавалася незаконною міжнародним арбітражем у 2016 році. Проте Пекін назвав те рішення "клаптиком макулатури".

Війна на Близькому Сході - роль Китаю

Раніше УНІАН писав, що на тлі крихкого перемир’я між США та Іраном ситуація на Близькому Сході залишається напруженою, а Тегеран може використовувати паузу у бойових діях для нарощування свого військового потенціалу. За даними американської розвідки, Іран намагається поповнити запаси озброєння за підтримки ключових партнерів.

Зокрема, з’явилася інформація, що Китай може готувати передачу Ірану систем протиповітряної оборони, ймовірно – переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), які становлять серйозну загрозу для авіації.

Також повідомлялося, що можливі постачання можуть здійснюватися через треті країни, аби приховати їхнє походження та уникнути прямої відповідальності Пекіна.

