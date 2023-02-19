Пелосі наголошує, що рівень підтримки України серед американців досі високий.

Більшість американців розуміє, що українці борються за свободу і готові їх у цьому підтримувати, цитує "Голос Америки" виступ екс-спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Мюнхенській конференції.

"Можливо, є ті, хто каже - не хочу витрачати гроші чи те, чи інше, але переважно американський народ прийняв українців у свої домівки. Вони за перемогу", - сказала Пелосі.

На її думку, якщо в пресі повідомляють, що є деяке послаблення, то воно не впливає на загальні настрої: "Преса ставить всілякі питання. Або чому ти це питаєш? Ми просто переможемо, дитинко. Ми просто витримаємо, доки не переможемо. Це про демократію, свободу, свободу. Для українського народу, але для світу".

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Підтримка США України – що відомо про суспільні настрої

Згідно з опитуванням Associated Press та Центру дослідження громадської думки NORC 15 лютого, 48% американців заявили про підтримку України зброєю, 22% виступили проти, ще 22% не змогли визначитися.

Однак опитування соціологічної компанії Gallop вказує, що підтримка України серед американців залишилась на рівні 65%, 31% громадян США за територіальні уступки Україною Росії.

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