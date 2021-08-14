Американські дипломати вже почали знищувати всі секретні документи, щоб не допустити їх потрапляння в руки бойовиків.

Міністерство оборони США планує операцію з евакуації всього складу американського посольства з Кабулу.

Як повідомляє Politico з посиланням на джерела, американські дипломати вже почали знищувати всі секретні документи, щоб не допустити їх потрапляння в руки бойовиків.

За інформацією Politico, Центральне командування ЗС США вважає повну евакуацію американського посольства "неминучою". Співробітникам дипмісії вже доручили знищити всі конфіденційні матеріали, електроніку і будь-які великі предмети. Також знищенню підлягають будь-які документи з прапором США, які "можуть бути використані в пропагандистських цілях", пише Politico.

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Про знищення секретних документів дипломатами також повідомляє CNN. За даними його джерела, американська розвідка вважає, що рух "Талібан" може "ізолювати" Кабул протягом тижня або в найближчі три дні, передає kommersant.

Посольство США в Афганістані

Станом на липень в посольстві США працювало близько 4 тис. осіб, з яких близько 1,4 тис. - американці, уточнює Politico. Видання писало, що Вашингтон планує закрити посольство в Кабулі до кінця серпня.

13 серпня США приступили до перекидання в Кабул додаткових сил для захисту свого диппредставництва, до столиці Афганістану планується відправити близько 3 тис. військових.

Автор: Ірина Погоріла