Інформацію оприлюднило МОЗ Підмосков'я. СК РФ дає статистику куди більшу.

МОЗ Підмосков'я опублікувало перший список загиблих у кривавому теракті в будівлі "Крокуса".

У ньому позначено імена 37 осіб, хоча Слідчий комітет РФ каже, що кількість загиблих сягнула 93 осіб.

Ось імена:

При цьому в СК РФ уточнюють, що це не фінальна цифра загиблих - у майбутньому вона ще зросте. Також там додали, що під час пожежі в "Крокусі" терористи застосували легкозаймисту рідину, щоб підпалити зал із глядачами, вказують росЗМІ.

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Росія спіймала можливих причетних до теракту - велася погоня

Сьогодні з'ясувалося, що Путіну доповіли про 11 затриманих у справі про теракт у "Крокусі". Серед них є 4 терористи, заявив вранці Кремль.

РосЗМІ розкрили деталі про те, що вночі російські силовики вели переслідування авто "Рено Сімбол" у районі села Хацунь Карачинського району Брянської області (там було 4 підозрюваних). Велася стрілянина, машина перекинулася. Підозрювані спробували втекти, двох спіймали, одного поранили. Зазначалося, що в салоні авто знайшли паспорти громадян Таджикистану.

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