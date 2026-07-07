Одна з країн НАТО замовила артилерійські снаряди для України на десятки мільйонів євро

Контракт передбачає постачання кількох тисяч 155-мм артилерійських снарядів.

Одна з країн-членів НАТО замовила тисячі артилерійських снарядів німецького виробництва, які в кінцевому підсумку отримає Україна. Про це повідомив німецький оборонний концерн Rheinmetall.

Зазначається, що контракт передбачає постачання кількох тисяч 155-мм артилерійських снарядів. Його вартість становить кілька десятків мільйонів євро.

У Rheinmetall не уточнили, яка саме країна розмістила замовлення. Також невідомо, скільки снарядів отримає Україна.

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Як пише The Defence Blog, боєприпаси є комбінацією, що добре зарекомендувала себе і вже широко використовується на фронті в Україні. Йдеться про снаряди модифікації ER02A1 B/B – 155-мм фугасні снаряди, що випускаються у двох конфігураціях: зі стандартною донною частиною, дальність польоту яких становить приблизно 30 км, та версії з донним газогенератором дальністю до приблизно 40 км.

У виданні зазначили, що Rheinmetall виробляє ER02A1 на своєму заводі Expal Munitions в Іспанії. Концерн придбав це підприємство у 2023 році спеціально для розширення виробництва великокаліберних боєприпасів за межами своєї основної бази в Німеччині.

Україна вже використовує снаряди ER02A1, здійснюючи постріли з різних гаубиць західного виробництва, зокрема зі шведської Archer, французької Caesar, німецької PzH 2000 та німецьких самохідних гармат RCH 155.

У Rheinmetall також наголосили, що це конкретне замовлення є частиною ширшої тенденції, а не поодинокою угодою. У концерні повідомили, що виробництво за цим замовленням уже розпочалося, і компанія планує завершити його до квітня 2027 року.

Rheinmetall може продати Україні лише 8 відсотків снарядів

Нагадаємо, що у 2026 році Україна запросила 1,2 млн 155-мм артилерійських снарядів підвищеної дальності. Однак у Defense Express зазначили, що німецький концерн Rheinmetall має можливість виготовити та передати лише 100 тисяч снарядів, тобто лише приблизно 8%.

Аналітики навели слова генерального директора Rheinmetall Арміна Паппернегера, який заявив про це на конференції за підсумками першого кварталу 2026 року. При цьому він уточнив, що концерн готовий постачати й боєприпаси, здатні вражати цілі на відстані до 60 км.

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