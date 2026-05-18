Меркель радить ЄС говорити з Путіним про Україну, але сама не хоче брати в цьому участь

Ексканцлерка вважає, що Європейський Союз недостатньо використовує дипломатичні важелі.

Європейський Союз не використовує весь свій дипломатичний вплив для сприяння припиненню повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це сказала ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, пише Politico.

"Військова підтримка, яку ми надавали досі, є абсолютно правильною. Але ми маємо зробити набагато більше для створення стримуючого ефекту. Шкодую, що Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал", – сказала Меркель в інтерв’ю громадській телерадіокомпанії WDR.

Вона додала, що вважає недостатніми лише контакти президента США Дональда Трампа з Росією.

Видання нагадало, що Меркель обіймала посаду канцлера Німеччини з 2005 по 2021 рік. За чотири місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона на засіданні Європейської ради пропонувала встановити дипломатичний формат між ЄС і Росією. Однак, за словами Меркель, ця пропозиція не була реалізована через "розбіжності всередині блоку щодо найкращого способу взаємодії з Москвою".

"Потрібно продовжувати працювати над цим, поки не буде досягнуто загальної позиції. Дипломатія завжди була зворотним боком медалі, в тому числі й під час холодної війни", – сказала вона.

Чи повернеться Меркель до переговорів з Путіним

Нагадаємо, що в Європі обговорюється призначення спеціального посланця для мирних переговорів між Росією та Україною. При цьому Меркель розглядається як одна з можливих кандидаток на посаду посланця ЄС з питань миру, покликаного допомогти завершити війну.

Однак сама Меркель заявила, що її офіс не отримував жодних офіційних запитів з цього приводу. Вона підкреслила, що лише ті, хто перебуває при владі, є переговорниками, які заслуговують на довіру.

"Ми проводили переговори з Путіним у 2014 році тому, що мали політичну владу. Ця влада необхідна. Мені ніколи б не спало на думку попросити посередника поїхати до Мінська від мого імені і поговорити з Путіним… Це потрібно робити самостійно", – сказала Меркель.

Додамо, що Меркель брала участь у домовленостях про укладення Мінських угод у 2014 та 2015 роках з метою припинення бойових дій в Україні. Однак угоди не забезпечили міцного припинення вогню. Порушення регулярно тривали, поки у 2022 році не почалося повномасштабне вторгнення Росії.

Як писав УНІАН, про можливості для початку переговорного процесу з Росією висловився і президент Фінляндії Александер Стубб. За його словами, початок діалогу наближають сильна позиція України та європейські інтереси, пов'язані з присутністю за столом переговорів.

При цьому, за словами міністра закордонних справ КНР Ван І, який коментував візит американського президента до Пекіна, Китай і США багато зробили для наближення мирного процесу. Він запевняє, що обидві країни сподіваються на якнайшвидше припинення військових дій.

