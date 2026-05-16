'Зараз не час для цього': в Естонії застерегли Європу від переговорів з Росією

Маргус Цахкна наголосив, що зараз саме час чинити тиск на Росію.

Європа не повинна потрапляти на виверт Кремля і вступати в прямі переговори з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, пише Bloomberg.

За словами глави МЗС Естонії, зараз Україна взяла гору в боротьбі з Росією. Він вважає, що Росія активізувала спроби налагодити контакти з Європою на тлі погіршення економічної ситуації та нездатності своїх збройних сил досягти прогресу.

"Зараз не час для розмов чи переговорів. Зараз час чинити тиск на Росію", – сказав Цахкна.

Міністр зазначив, що в Європі сприймають можливі переговори з Росією як можливість вплинути на хід мирних переговорів, але він назвав таке мислення "дуже небезпечним".

"Ми не дуже позитивно ставимося до цієї ідеї, що всі поспішають до Москви і пропонують розпочати переговори, тому що Росія ослабла. Зараз не час", – підкреслив Цахкна.

Міністр додав, що західні санкції дають результат. Він зазначив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося досягти бажаного результату, а російські війська досі несуть величезні втрати.

Глава МЗС Естонії вказав на зростаюче невдоволення всередині Росії через обмеження інтернету та економічну кризу. Також він нагадав, що раніше Путін втратив важливого союзника в Євросоюзі в особі екс-прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, що дозволило ЄС ухвалити черговий пакет санкцій проти Росії та схвалити кредит для України у розмірі 90 млрд євро.

"Тон змінився. Усі розуміють, що зараз найсприятливіший час для тиску на Росію. Загалом ми бачимо, що Росія зараз перебуває в хиткому становищі", – заявив Цахкна.

Стубб закликав Європу розпочати переговори з Росією

Раніше президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що Європа повинна розпочати самостійні переговори з Росією, оскільки нинішня американська політика щодо РФ та України не відповідає європейським інтересам.

Стубб зазначив, що поки що невідомо, хто з лідерів країн ЄС повинен вести переговори з Росією. Він підкреслив, що в будь-якому випадку все має бути узгоджено між європейськими країнами.

