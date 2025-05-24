Келлог: Обмін '1000 на 1000' - найпозитивніший результат переговорів у Стамбулі

При цьому посадовець зауважив, що для припинення вбивств необхідне припинення вогню.

Найбільший обмін полоненими між Україною та Росією у форматі 1000 на 1000 - "найпозитивніший результат" переговорів у Стамбулі. Втім, необхідне припинення вогню, заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в X.

"Найпозитивніший результат технічних переговорів між Україною та Росією, що відбулися минулого тижня в Стамбулі: заплановано повернення по 1000 військовополонених з кожного боку", - написав Келлог.

Спецпосланець Трампа подякував міністру оборони Рустему Умєрову за вагомий внесок у досягнення цього, але додав, що потрібне перемир'я та припинення вбивств.

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Що відомо про останній обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, Україна в рамках домовленостей з РФ про обмін "1000 на 1000" повернула сьогодні з полону майже 400 військових та цивільних. Із тих, хто повернувся сьогодні додому, 270 - це військовослужбовці Сил оборони, яких взяли в полон на різних напрямках у різні роки широкомасштабного вторгнення, а 120 - цивільні громадяни.

Серед військових є представники ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Держприкордонслужби України.

Серед визволених сьогодні - 3 жінки та 387 чоловіків.

Обмін став можливим на підставі домовленостей 16 травня у Стамбулі. Тоді відбулися перші за три роки прямі переговори делегацій України та РФ про припинення війни. Жодного реального прогресу на шляху до припинення воню не відбулося, проте сторони змогли домовитися про великий обмін полоненими за формулою "1000 на 1000".

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