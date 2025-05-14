Італійська прем'єрка провела діалог із турецьким президентом Ердоганом, під час яких сторони обговорили майбутні переговори України та РФ.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні висловила сподівання, що РФ погодиться на 30-денне припинення вогню в рамках зусиль із припинення війни в Україні.

Як наголошується в повідомленні уряду Італії, напередодні Мелоні провела діалог із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щодо переговорів між Україною та РФ, намічених на 15 травня.

"З урахуванням готовності Туреччини прийняти мирні переговори між Україною і Росією в Стамбулі, лідери двох країн обговорили дипломатичні перспективи і підтвердили свою підтримку справедливого і міцного миру в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Мелоні подякувала Ердогану за зусилля з пошуку рішень, здатних покласти край війні в Україні шляхом дипломатії.

Вона також заявила, що очікує від Росії "позитивної відповіді на запрошення до переговорів на вищому рівні та прийняття повного і беззастережного 30-денного припинення вогню як конкретного сигналу готовності до миру".

Переговори в Стамбулі

У Стамбулі 15 травня мають відбутися переговори України та РФ щодо закінчення війни.

Зеленський назвав умову, за якої поїде до Стамбула на переговори. Також український президент назвав теми, які хоче обговорити з російським диктатором.

Наразі не відомо, хто від РФ приїде на переговори. А американський президент відправить до Стамбула двох своїх переговірників Кіта Келлога і Стіва Віткоффа.

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