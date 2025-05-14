Також президент назвав теми, які хоче обговорити з російським диктатором.

Президент Володимир Зеленський візьме участь у стамбульських переговорах з РФ про закінчення війни тільки, якщо там також буде Володимир Путін, і підстьобнув його, сказавши, що російський диктатор боїться зустрічатися з ним віч-на-віч.

Зеленський сказав, що хоче домовитися про безумовне 30-денне припинення вогню, як крок до припинення війни, і що Путін має взяти участь у переговорах, тому що "абсолютно все в Росії" залежить від нього, пише Reuters.

"Ми хочемо домовитися про початок кінця війни", - сказав Зеленський і додав, що Путін "боїться прямих переговорів зі мною".

Відео дня

Український президент зауважив, що очікує від США і Європейського союзу введення "жорстких санкцій", якщо переговори не відбудуться.

Видання зазначило, що Зеленський сказав, що чекатиме на Путіна у Стамбулі в четвер, хоча володар Кремля ніколи не давав ясно зрозуміти, що має намір приїхати туди.

Переговори в Стамбулі

У РФ досі не розкрили, хто поїде до Стамбула на переговори. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відповів: "Щойно президент вважатиме за потрібне, ми оголосимо про це".

Трамп також відправить до Туреччини своїх представників Стіва Віткоффа і Кіта Келлога. Президент США розповів, чого очікує від переговорів між Україною та РФ. "Я невпинно працюю над тим, щоб покласти край жахливому кровопролиттю між Росією і Україною, і, що дуже важливо, наприкінці цього тижня, можливо, у четвер, у Туреччині відбудуться переговори, які можуть призвести до непоганих результатів", - сказав учора Трамп.

Вас також можуть зацікавити новини: