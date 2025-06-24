Рютте: Переговори у Стамбулі були несерйозними

Генсек НАТО наголосив, що російська делегація низького рівня не приймає жодних рішень, а повертається до "історичних подій давнини".

Переговори України та Росії у Стамбулі щодо миру є "несерйозною справою" через позицію Москви. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на полях саміту Альянсу, повідомляє LIGA.net.

Як зазначив генсек, партнери по НАТО мають бути певні, що Україна має все для продовження боротьби та перебуває у найсильнішій можливій позиції, коли реальні переговори про мир розпочнуться.

"Я не кажу про ці перемовини, які зараз веде цей російський історик (голова російської делегації Володимир Мединський - УНІАН), повертаючись до подій тисячолітньої давнини, і того, хто за що тоді був відповідальний", – уточнив Рютте.

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На його переконання, два раунди переговорів у Стамбулі були "несерйозною справою". Втім, Рютте гордий за Україну, яка відправила на ці зустрічі делегацію високого рівня.

"Тож вони (українці - УНІАН) поставилися до цього серйозно. Але очевидно, що Росія не була серйозною", - додав він.

Генсек НАТО висловив сподівання, що реальні переговори про мир "розпочнуться у найближчому майбутньому".

Переговори у Стамбулі - що відомо

У травні 2025 року в Стамбулі відбувся раунд переговорів між Україною та Росією за посередництва Туреччини та представників ООН. Перемовини не дали прориву — сторони залишились на взаємовиключних позиціях.

Росія наполягала на визнанні анексованих територій, нейтральному статусі України та знятті санкцій, тоді як Київ вимагав повного виведення військ і міжнародних гарантій безпеки.

Єдиним реальним результатом цієї зустрічі стала домовленість про великий обмін полоненими. Зрештою він справді відбувся у кілька етапів протягом другої половини травня.

2 червня відбувся другий раунд переговорів, на якому сторони обмінялися своїм баченням умов для припинення бойових дій. Росія привезла ультиматум про капітуляцію України, тож реального прогресу на шляху до миру знову не відбулося. Але вдалося домовитися про ще один великий обмін бранцями.

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