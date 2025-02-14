Венс зазначив, що адміністрація Трампа має намір переконати російського диктатора Путіна, що він доб'ється більшого за столом переговорів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що поки зарано говорити про те, яка частина української території відійде Росії або які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву.

Як пише The Wall Street Journal (WSJ), політик зазначив, що ці питання опрацьовуватимуть на переговорах. Видання зазначило, що РФ контролює наразі майже 20% території України.

"Існує безліч формулювань, конфігурацій, але ми дбаємо про суверенну незалежність України", - сказав політик.

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Венс зазначив, що адміністрація Трампа має намір переконати російського диктатора Путіна, що він доб'ється більшого за столом переговорів, ніж на війні.

Видання зазначило, що глава Пентагону Піт Гегсет сказав, що кордони для України навряд чи будуть такими, якими вони були до 2014 року. Він зазначив, що "які поступки будуть зроблені або які поступки не будуть зроблені" вирішить Трамп.

Венс погодився, що Трамп може змінити свою думку залежно від того, як розвиватимуться переговори. "Трамп міг би сказати, послухайте, ми не хочемо цього, нам це може не подобатися, але ми готові повернути це на стіл, якщо росіяни не будуть добрими партнерами в переговорах або якщо є речі, які є дуже важливими для українців, які ми, можливо, захочемо прибрати зі столу", - обтічно сказав віцепрезидент.

Венс поділився планами, що США мають намір перезапустити відносини з РФ після успішної угоди щодо України, заявивши, що нинішня ізоляція Москви зробила її молодшим партнером Пекіна. "Не в інтересах Путіна бути молодшим братом у коаліції з Китаєм", - висловив думку Венс.

Переговори з РФ

Нещодавно Трамп анонсував початок переговорів про долю України між РФ і США. Європейці зажадали, щоб Євросоюз і Київ були залучені в будь-які переговори щодо припинення війни.

При цьому Венс заявив, що влада США запровадить санкції проти РФ і відправить своїх військових в Україну, якщо російський диктатор відмовиться від переговорів про припинення війни.

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