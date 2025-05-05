За словами Трампа, Росія хоче завершити війну в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що триденне "перемир'я" з Україною, яке оголосив російський диктатор Володимир Путін, щоб провести військовий парад 9 травня, є кроком уперед до досягнення миру. Таку заяву американський лідер зробив під час спілкування з пресою в Білому домі.

"Президент Путін щойно оголосив триденне припинення вогню, що звучить не надто багато, але це багато, якщо знати, з чого ми починали. У нас був президент, який три роки не розмовляв із Путіним, і всього цього не повинно було статися. Це війна, якої ніколи не мало бути, і ви будете дуже розчаровані, коли дізнаєтеся, що реальна кількість загиблих набагато більша, у багато разів більша, як я вважаю, але набагато більша, ніж ті цифри, які ви публікуєте. Це дуже, дуже смертоносна, жахлива війна... Я думаю, що Росія, з урахуванням нинішніх цін на нафту і їхнього зниження... Я думаю, ми в хорошому становищі, щоб вирішити цей конфлікт. Вони хочуть його врегулювати. Україна також хоче його врегулювати", - сказав Трамп.

Також президент США додав, що міг би сказати, хто організував вибухи на газопроводі "Північний потік". Проте він відмовився називати винуватця в розмові з пресою.

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"Я міг би запитати певних людей і сказати, хто підірвав "Північні потоки". Багато людей знають, хто їх підірвав", - заявив президент США.

Як відреагував Зеленський на триденне "перемир'я" Путіна на 9 травня

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Павелом заявив, що Росія може здійснити провокації на 9 травня, оскільки це в її стилі. Він наголосив, що віри до росіян немає, оскільки вони постійно порушують свої обіцянки, навіть не Києву, а ті, які давали США.

За словами президента, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час своєї доповіді розповів, що тільки за 3 травня росіяни провели понад 200 штурмів.

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