За словами президента, Україна вже не довіряє росіянам.

Росія може здійснити провокації на 9 травня, адже це в її стилі, заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Павелом.

Він наголосив, що віри до росіян немає, оскільки вони постійно порушують свої обіцянки, навіть не Києву, а ті, які давали США.

"Наприклад, всі ці дні вони (росіяни - УНІАН) говорять про те, що хочуть якесь часткове припинення вогню, але кількість штурмів сьогодні є найбільшою за останні місяці", - зазначив глава держави.

За словами президента, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час своєї доповіді розповів, що лише за 3 травня росіяни провели понад 200 штурмів.

"Тобто віри немає, провокації можуть бути, але це залежить від росіян, тому якщо їм хтось ще вірить, то нехай спробують на собі", - підкреслив Зеленський.

"Перемир'я" до 9 травня - що відомо

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін оголосив "перемир'я" з нагоди 80-річчя перемоги у "Великій вітчизняній війні". За його словами, з 00:00 години з 7 на 8 травня до 00:00 години з 10 на 11 травня - російська сторона оголошує перемир'я. За словами президента РФ, якщо Україна відмовиться від перемир'я, то Москва дасть "ефективну відповідь".

Водночас Володимир Зеленський заявив, що РФ просить тишу на 9 травня і б'є по Україні щодня. Він зазначив, що це цинізм найвищого рівня.

"Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день", - підкреслив глава держави.

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