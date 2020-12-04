Про це стало відомо під час прикордонно-представницької зустрічі сторін на лінії кордону.

Російська сторона не змогла підтвердити пострілів та загибелі особи біля російського кордону.

Читайте такожУкраїнські прикордонники не чули ніяких пострілів на кордоні, про які заявляла ФСБ РФЯк повідомляється на сайті Держприкордонслужби, на даний момент фактів порушення українського кордону на ділянці місцевості в межах Сумської області, яку вказувала суміжна сторона, не зафіксовано.

"Також немає інформації, яка би підтверджувала достовірність повідомлення російських прикордонників", - зазначили прикордонники.

За даними ДПСУ, під час прикордонно-представницької зустрічі на лінії кордону російські прикордонники наполягали на раніше наданій інформації, проте не змогли надати жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, в тому числі слідів перетину кордону на місцевості.

"Російська сторона також не надала будь-якої інформації про особу, яка, за їх повідомленням, загинула, та зброю, яку порушник міг використовувати", - уточнили у відомстві.

Перестрілка на російському кордоні: про що заявляла ФСБ

4 грудня ФСБ РФ заявила про перестрілку на ділянці кордону з Україною в районі Бєлгородської та Воронезької областей.

Згідно з повідомленням, на ділянці прикордонного управління ФСБ Росії прикордонним нарядом попереджено спробу порушення кордону з України в Російську Федерацію трьома озброєними невідомими.

Зазначається, що нібито при спробі затримання порушники вчинили збройний опір, в результаті один із них дістав поранення, не сумісні з життям, а двоє зникли на території України.

У ДПСУ заявили, що не фіксували жодних пострілів біля російського кордону та розпочали перевірку інформації.

На відповідну ділянку кордону України були направлені додаткові групи прикордонників. Для з’ясування всіх обставин були залучені співробітники взаємодіючих органів.

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Автор: Антоніна Доломанжи