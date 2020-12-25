Вакцинація від COVID-19 - переважна більшість німців готові вакцинуватися

Дві третини жителів Німеччини висловили готовність вакцинуватися від COVID-19.

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Про це свідчать результати опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Опитування проведене на замовлення інформагенції dpa, яка опублікувала ці дані в п'ятницю, 25 грудня.

Близько 32% респондентів сказали, що хочуть отримати вакцину якомога швидше. Ще 33% заявили, що бажають зробити щеплення, але хочуть почекати та подивитися, як це вплине на людей.

Близько 19% не бажають отримувати вакцину, тоді як 16% ще не визначилися.

Понад половина респондентів, 57%, заявили, що стурбовані можливими побічними ефектами вакцини, а третина з опитаних заявила, що їх це не турбує.

Крім того, як свідчать результати опитування, люди старшого віку більше бажають вакцинуватися (71%) у порівнянні з молоддю від 18 до 24 років (54% опитаних).

У Німеччині планують розпочати вакцинацію від коронавірусу 27 грудня. Спочатку щеплення робитимуть людям віком від 80 років та тим, хто живе та працює в будинках для людей похилого віку.

Також у першу чергу вакцинують медичний персонал у відділеннях невідкладної допомоги та інтенсивної терапії.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан очікує, що до літа він зможе запропонувати всім громадянам Німеччини вакцинуватись від коронавірусу - за умови, що вакцини, які перебувають на завершальній стадії досліджень, будуть схвалені.

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Автор: УНІАН