Підсанкційні росіяни купили 'золоті' паспорти Мальти, - FT

Ці документи дозволяють їм обходити санкції ЄС та відкривати рахунки на території країн блоку.

Російські багатії купили собі "золоті мальтійські паспорти", щоб уникнути санкцій, запроваджених проти них за війну Росії проти України, пише Financial Times.

Російський бізнесмен, власник вугільних та газових компанії Альберт Авдолян, який потрапив під санкції ЄС через війну Москви проти України, може уникнути обмежень на в'їзд до Євросоюзу завдяки мальтійському паспорту, отриманому за схемою "золотих" віз.

Авдолян, який став громадянином Мальти у 2015 році, є одним із семи осіб, що отримали мальтійський паспорт і згодом були внесені до санкційних списків США, ЄС або України.

Відео дня

Серед загальної групи з 16 осіб, які скористалися схемою громадянства за гроші, є не лише фігуранти санкційних списків, а й політично відомі особи, які потенційно підвищують ризики корупції.

Європейська комісія подала позов проти Мальти, заявивши:

"Цінності ЄС не продаються. Схеми громадянства для інвесторів є порушенням законодавства ЄС... їх слід скасувати".

Очікується, що Європейський суд винесе рішення у вівторок. Ека Ростомашвілі з Transparency International підкреслила: "Для деяких це страховий поліс, для деяких це стратегія виходу... ці схеми дуже проблематичні з кількох причин. Це відкриває двері ЄС, а не лише Мальти".

Ростомашвілі зазначила, що часто заявки на паспорти подаються безпосередньо перед тим, як на осіб будуть накладені санкції або перед великими скандалами та кримінальними переслідуваннями.

"Золоті" паспорти для росіян

Мальтійський паспорт дозволяє відкривати рахунки, бізнеси в ЄС і подорожувати без візи до багатьох країн. Подаючи заявку у 2014 році, Авдолян високо оцінив Мальту за "надійність, безпеку, мир, спокій та приємних людей".

Іншими власниками паспортів стали особи, яких згодом внесли до санкцій США та України. Наприклад, Євгенія Володимирівна Бернова, обвинувачена США у допомозі російському ВПК.

Бернова заявила, що вона отримала громадянство через "ретельний та багаторівневий процес належної перевірки" та мала "справжні зв'язки з Мальтою", інвестуючи у кіновиробництво. Вона назвала санкції "помилковим розумінням з боку влади США".

Принаймні один мальтійський паспорт було анульовано. Серед політичних діячів із мальтійськими паспортами — принц Халед із Саудівської Аравії та його сини.

Авдолян наголошував:

"Як бізнесмену, наявність такого паспорта дуже допоможе в моїх регулярних поїздках до Європи та світу".

Його дружина і четверо дітей також отримали паспорти. Попри санкції, накладені ЄС за фінансування російського уряду, Авдолян може подорожувати Мальтою, оскільки він тісно пов'язаний із державним концерном "Ростех".

Витік документів Henley & Partners показав, що Авдоляни оформили документи на проживання в Мальті у 2014 році, надаючи чеки за готелі, ресторани та оренду апартаментів для підтвердження проживання.

Identity Malta визнала, що Авдолян виконав умову 12-місячного проживання. Сам бізнесмен коментувати ситуацію відмовився.

Інший приклад — росіянин Павло Мельников, який отримав паспорти Мальти та Сент-Кіттс і Невіс, а згодом був засуджений у Фінляндії за податкові злочини. Мельников заперечував будь-які правопорушення у Фінляндії чи деінде. Він отримав громадянство "на основі місцевого законодавства та дозволів".

Ще одним прикладом є Семен Куксов, засуджений у Великій Британії за відмивання коштів. На тлі подібних випадків Кіпр і Болгарія закрили свої програми під тиском Брюсселя, проте Мальта продовжує схему, посилаючись на посилення перевірок і заборону на паспортизацію громадян Росії та Білорусі.

Активісти попереджають, що рішення суду на користь Мальти може відкрити шлях до відновлення таких схем в інших країнах.

Мальтійські привілеї для росіян

Як повідомляв УНІАН, у 2022 році президент України Володимир Зеленський закликав Мальту не транспортувати російську нафту та зупинити чинні привілеї для громадян РФ.

Він наголосив, що настав час зупинити чинні привілеї для громадян Росії, "починаючи від золотих паспортів з привілеями і закінчуючи подвійним громадянством".

"Не дозволяйте, будь ласка, використовувати себе, не дозволяйте використовувати свій острів", - сказав Зеленський, звертаючись до парламенту Мальти.

При цьому він закликав перевіряти, хто з росіян намагається сховатися, використовуючи "саме вашу юрисдикцію і вашу землю".

Вас також можуть зацікавити новини: