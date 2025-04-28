Кремль розширює набір в армію, посилює виробництво зброї та модернізує залізничні лінії на кордоні з Європою.

Наразі вся увага зосереджена на війні в Україні, проте деякі європейські країни дедалі більше непокояться щодо дій російської армії вздовж інших ділянок свого кордону з Європою. Як пише The Wall Street Journal, біля кордону з Фінляндією, в російському місті Петрозаводську, російські військові інженери розширюють армійські бази, де Кремль планує створити новий армійський штаб для нагляду за десятками тисяч військовослужбовців протягом наступних кількох років.

"Ці солдати, багато з яких зараз служать на передовій в Україні, мають стати кістяком російської армії, що готується до зіткнення з НАТО, згідно із заявами західних військових і розвідки. Кремль розширює набір в армію, посилює виробництво зброї і модернізує залізничні лінії в прикордонних районах", - пише видання.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що побоювання з приводу того, що у Росії є якісь амбіції за межами України, перебільшені. Однак військові експерти характеризують активність уздовж кордону з Фінляндією як частину підготовки Кремля до потенційного конфлікту з НАТО.

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Нарощування озброєнь

За словами європейських військових чиновників, збільшені витрати Росії вивели збройові заводи на повну потужність, що спонукало військово-промислові компанії розширити виробничі лінії та відкрити нові підприємства.

У 2021 році, до вторгнення, Росія виготовила близько 40 своїх основних бойових танків Т-90М, за оцінками західної розвідки. Тепер вона виробляє майже 300 танків на рік. Водночас високопоставлений фінський військовий чиновник сказав, що майже жоден із них не вирушає на передову в Україну, а залишається на російській території для подальшого використання.

Очікується, що виробництво артилерійських знарядь і боєприпасів у Росії цього року зросте приблизно на 20%, а якість і виробництво безпілотників значно зросли.

Прогнози щодо вторгнення

У лютневому звіті данське розвідувальне управління попередило, що Росія може почати великомасштабну війну в Європі протягом п'яти років, якщо вважатиме НАТО слабким.

Один зі співробітників європейської розвідки сказав, що Росія може спробувати перевірити згуртованість альянсу, вторгнувшись у невелику країну НАТО, наприклад, Естонію, де проживає значна кількість росіян.

За словами Майкла Кофмана, старшого наукового співробітника Програми Росії та Євразії у Фонді Карнегі за міжнародний мир, прибалтійські чиновники "розглядають дво-трирічний термін після війни. Якщо орієнтиром є великомасштабна війна, імовірно з НАТО, то термін може становити близько семи-десяти років, залежно від сценарію".

Відродження армії

При цьому, щоб зосередити свої сили на Заході, торік Кремль змінив спосіб організації своїх сил усередині країни, створивши нові округи, пов'язані з обороною її найбільших міст, Москви і Санкт-Петербурга.

У Московському військовому окрузі Росія інтегрує автомобільні та залізничні шляхи, які використовуються її військовими, зі шляхами в сусідній Білорусі. Водночас більша частина збільшення чисельності особового складу відбуватиметься в Ленінградському окрузі, який межує з Естонією, Латвією та Фінляндією. За словами західних військових і розвідувальних чиновників, невеликі бригади майже потрояться в розмірах, щоб стати дивізіями чисельністю 10 000 осіб.

Крім того, Росія адаптує свої плани переозброєння для задоволення потреб нових військ, які будуть розміщені вздовж її кордону з НАТО. Ці підрозділи отримають більшу частину нового обладнання. Водночас більша частина того, що відправляється на передову в Україні, - це стара і відремонтована зброя радянських часів.

Війна Росії та НАТО

Раніше Міністерство оборони Данії розписало можливі сценарії і час, який знадобиться Кремлю на підготовку до нової війни. Так, за оцінками, за шість місяців РФ буде здатна вести локальну війну в одній із сусідніх країн; за два роки вона становитиме реальну загрозу одній або кільком країнам НАТО, а десь за п'ять років Москва може бути готова до широкомасштабної війни на європейському континенті без участі США.

Альянс уже розпочав підготовку до можливого конфлікту з РФ, однак глава Бюро національної безпеки Польщі генерал Даріуш Луковскі заявив, що, у разі війни з Росією Польща зможе протриматися лише один-два тижні, а потім у неї закінчаться боєприпаси.

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