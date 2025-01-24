Кандидат на посаду глави Пентагону виплатив $50 тисяч за звинувачення у домаганнях

Інцидент стався у 2017 році, але йому тоді не висунули офіційних звинувачень через укладання мирної угоди.

Кандидат на посаду міністра оборони США Піт Хегсет виплатив 50 тисяч доларів жінці, яка звинуватила його в сексуальних домаганнях, пише CNN.

У листуванні з Сенатським комітетом з питань збройних сил Хегсет відповів на запит сенатора-демократа від Массачусетса Елізабет Воррен щодо звинувачень у сексуальному насильстві, які він публічно заперечував, називаючи їх "неприємною заявою".

Інцидент стався у 2017 році. Тоді Хегсету так і не висунули офіційних звинувачень, оскільки він уклав мирову угоду. Вона містить пункт про конфіденційність, аби запобігти можливим спробам зашкодити кар'єрі кандидата на високу посаду.

Відео дня

За даними ЗМІ, постраждала повідомила, що Хегсет заблокував їй вихід з готельного номера, відібрав телефон і вчинив насильницькі дії, попри її неодноразові відмови. Водночас Хегсет наполягав, що зустріч відбулася за взаємною згодою, і він неодноразово пересвідчився, що жінка "була задоволена тим, що сталося".

Адвокат Хегсета Тім Парлаторе в листопаді підтвердив CNN факт виплати потерпілій компенсації, але сам Хегсет лише нещодавно розкрив суму перед комітетом.

Кандидатуру Хегсета на посаду міністра оборони схвалили в Сенаті після ключового голосування — 51 голос "проти" і 49 "за". Під час слухань Хегсета допитували щодо звинувачень, які виникли після його номінації. Зокрема, згадувалися обвинувачення в сексуальному насильстві після конференції, організованої республіканською жіночою групою, його поведінка на робочому місці та висловлювання щодо жінок у Збройних силах США.

Піт Хегсет - що відомо про нового очільника Пентагону

Як повідомляв УНІАН, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що визначився з новим міністром оборони (глава Пентагону). На цю кандидатуру він висунув 44-річного Піта Хегсета, який є ведучим Fox News.

Згодом стало відомо, що Трамп розглядає у якості кандидата на пост глави Пентагону свого суперника на президентських виборах - губернатора Флориди Рона ДеСантіса, який служив військово-морським юристом в Іраку і в'язниці Гуантанамо. Він був у попередньому списку потенційних кандидатів на посаду міністра оборони. Йшлося, що Хегсета критикують через звинувачення в сексуальному насильстві та зловживанні алкоголем.

Вас також можуть зацікавити новини: