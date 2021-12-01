Чоловік був виправданий після повторного розгляду справи.

Американська письменниця Еліс Сіболд публічно вибачилася перед Ентоні Бродуотером, який провів 16 років у в'язниці за неправдивим звинуваченням у її зґвалтуванні.

Історія зі згвалтуванням Сіболд детально описана в її автобіографічному романі "Щаслива" 1999 року, який став комерційно успішним і вплинув на подальшу кар'єру письменниці, пише BBC News.

Самий же напад на Сіболд стався в 1981 році, коли вона була 18-річною студенткою. Пізніше вона повідомила в поліцію, що зустріла на вулиці чорношкірого чоловіка, який, як вона вважала, напав на неї. Незабаром поліцейські затримали Ентоні Бродуотера.

Під час опізнання в поліції Сіболд вказала на іншу людину, але пізніше впізнала Бродуотера в суді. У 1982 році йому винесли вирок і він 16 років просидів у в'язниці. Він завжди наполягав на своїй невинності.

Але в 2021 році продюсер Тімоті Муччіанте, який працював над екранізацією "Щасливої", звернув увагу на розбіжності між книгою і сценарієм фільму. Він найняв приватного детектива, щоб перевірити докази провини засудженого. В результаті виявилося, що сталася судова помилка, і справу Бродуотера відправили на перегляд, а 22 листопада 2021 року його виправдали.

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Після цього Сіболд заявила, що в 1982 році намагалася домогтися справедливості, а не зламати життя іншої людини.

"Найбільше я шкодую про те, що життя, яке ви могли б прожити, було несправедливо забране у вас. І я знаю, що ніякі вибачення не можуть змінити того, що з вами сталося", - сказала вона.

Сіболд розповіла, що з тих пір, як Бродуотера виправдали, вона намагається усвідомити все те, що трапилося, а справжній насильник ніколи не буде знайдений.

Сам Ентоні Бродуотер через своїх адвокатів повідомив, що приймає вибачення Еліс Сіболд.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше сім чоловіків були заарештовані в західній Індії після того, як 16-річна бездомна дівчина заявила про сотні випадків зґвалтування сотнями чоловіків.

Автор: Олег Давигора