За словами правоохоронців, родичі хлопців роблять усе, щоб зняти з них підозру у зґвалтуванні.

Родичі 15-річних підлітків, які напали на 47-річну жінку у Кривому Розі, пограбували та зґвалтували її, роблять усе, щоб з підозрюваних зняли частину провини.

Про це йдеться в матеріалі Obozrevatel.

У день нападу двоє юнаків випивали в лазні, де працювала потерпіла. Вони влаштували там пожежу і розпорошили вогнегасник. На прохання жінки відшкодувати збиток вони покликали її на вулицю, нібито до банкомата, де і напали.

Правоохоронці одразу відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу обрав їм запобіжний захід - 60 днів утримання під вартою у слідчому ізоляторі.

Читайте такожЗв'язав, зґвалтував і пограбував: перше побачення з онлайн-знайомим закінчилося для киянки жахом (фото)Однак, за словами джерел в поліції, після затримання підлітки спочатку навідріз заперечували свою причетність до злочинів, а потім погодилися з побиттям і розбоєм, але продовжують заперечувати зґвалтування. Крім того, правоохоронці кажуть, що родичі хлопців роблять все, щоб зняти з них підозру у зґвалтуванні.

Таким чином, найбільший термін підліткам світить за розбій - до 15 років в'язниці. За нанесення тяжких тілесних ушкоджень та зґвалтування - до 10 та 7 років. Однак сексуальне насильство вважається "соромною" статтею, тому хлопці на все життя можуть отримати клеймо сексуальних злочинців.

"Крім того, що зґвалтування жінки, яка за віком годиться їм в матері, а то і бабусі, буде досить негативно сприйнято серед ромів, воно також не дасть безпроблемно відбути за ґратами весь термін. На зоні ще є поняття. Тому родичі будуть робити все, щоб "прибрати" цю статтю КК: мовляв,"хлопчики" тільки пограбували та побили, а після того, як покинули місце злочину, жертву зґвалтував хтось інший", - вважає співрозмовник журналістів у правоохоронних органах.

За даними джерел, можливі варіанти й з "виправдальною" експертизою, також можуть бути спроби "порішати з правоохоронцями".

При цьому стало відомо, що один із затриманих уже мав проблеми з законом: хлопець попадався на пограбуваннях. Разом із молодшим братом у березні 2021 року він напав на літнього чоловіка на вулиці Українській. Юнаки забрали в жертви гроші та телефон. Крім того, парочка побила і пограбувала людину з інвалідністю на милицях на вулиці Петра Калнишевського.

Що з жінкою після нападу

У міській лікарні №2, куди після нападу госпіталізували потерпілу, кажуть, що вона поступила у важкому стані. Жінку прооперували, зараз її стан стабільно важкий.

"Вона була госпіталізована в нейрохірургічне відділення з важкою черепно-мозковою травмою. Було проведено оперативне втручання, тепер лікування медикаментозне. Жінка перебуває в реанімаційному відділенні. Зараз її стан важкий, стабільний", - розповіла завідуюча приймальним відділенням Олена Сиротюк.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці Кривого Рогу затримали двох неповнолітніх 2006 року народження за напад на 48-річну жінку. Підлітки посеред вулиці жорстоко побили місцеву жительку, зґвалтували, потім забрали її мобільний телефон і зникли.

З'ясувалося, що того дня 15-річні юнаки розпилили вогнегасник у лазні, де працювала потерпіла. Жінка попросила їх відшкодувати збитки. Тоді вони запропонували їй разом піти до банкомата, де й напали.

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Автор: Катерина Комолова