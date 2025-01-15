Пісторіус каже, що розглядаються усі опції.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час перебування у Києві не обговорював розміщення європейського військового контингенту в Україні, а якби й обговорював, то не розкрив би це.

Про це він сказав під час розмови з журналістами, пише Укрінформ. Федеральний міністр оборони зазначив, що це питання стосується переговорів між Україною, Російською Федерацією та іншими країнами:

"Ми не обговорювали це сьогодні, тому що зараз не час... Було б не дуже розумно говорити про наші позиції завчасно. Ми розглядаємо всі опції, але не кажемо про це".

Візит Пісторіуса до України

Нагадаємо, про візит німецького міністра оборони до Києва стало відомо вранці 14 січня. Він сказав, що хоче продемнструвати, що Німеччина продовжує допомагати Україні.

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Ввечері президент Володимир Зеленський розповів, що провів із ним зустріч. Політики обговорили протиповітряний захист України, навчання та підтримку її солдатів, а також інвестиції в українську оборонну промисловість.

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