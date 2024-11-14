Відправленням військ на війну Росії проти України Північна Корея на крок наблизила світ до глобальної війни. Про це у своїй статті для The Telegraph пише старший директор Індо-Тихоокеанської програми зовнішньої політики і політики безпеки Тихоокеанського форуму Джон Хеммінгс.
Він нагадав, що КНДР надала значну кількість матеріальних засобів для військових зусиль Росії, включаючи 8 мільйонів патронів та низку балістичних ракет.
"Але розгортання солдатів - очевидно, щоб допомогти 50 000 росіян, які зараз готові відбити Курськ у виснажених українських військових частин - є серйозною ескалацією", - зазначає експерт.
За його словами, наслідки цих дій можуть виходити за рамки війни РФ проти України - зокрема, в контексті безпеки Індо-Тихоокеанського регіону, оскільки підрозділи, які воюють разом з російськими військами, можуть отримати можливість вивчити сучасну техніку та тактику ведення війни.
"У 2019 році я писав, ... що світ почав рухатися до "нової холодної війни". Мало хто може заперечити, що це те, куди ми зараз прямуємо. І як показують тісніші зв’язки Північної Кореї з Росією, майбутнє змагання, ймовірно, матиме справді глобальний характер", - резюмував Хеммінгс.
Війська КНДР у війні РФ проти України
Днями Державний департамент США повідомив, що військові КНДР вже воюють у Курській області. У Держдепі уточнили, що більша частина з перекинутих у Росію понад 10 тисяч північнокорейських військових почали брати участь у бойових діях разом із російськими військами.
Цю інформацію підтверда розвідка Південної Кореї. Там зазначили, що північнокорейські солдати, відправлені в Росію, перемістилися в Курську область протягом останніх двох тижнів, і їхнє розгортання на полях битв завершено.
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