За словами Джона Хеммінгса, наслідки цих дій можуть виходити за рамки війни РФ проти України.

Відправленням військ на війну Росії проти України Північна Корея на крок наблизила світ до глобальної війни. Про це у своїй статті для The Telegraph пише старший директор Індо-Тихоокеанської програми зовнішньої політики і політики безпеки Тихоокеанського форуму Джон Хеммінгс.

Він нагадав, що КНДР надала значну кількість матеріальних засобів для військових зусиль Росії, включаючи 8 мільйонів патронів та низку балістичних ракет.

"Але розгортання солдатів - очевидно, щоб допомогти 50 000 росіян, які зараз готові відбити Курськ у виснажених українських військових частин - є серйозною ескалацією", - зазначає експерт.

Відео дня

За його словами, наслідки цих дій можуть виходити за рамки війни РФ проти України - зокрема, в контексті безпеки Індо-Тихоокеанського регіону, оскільки підрозділи, які воюють разом з російськими військами, можуть отримати можливість вивчити сучасну техніку та тактику ведення війни.

"У 2019 році я писав, ... що світ почав рухатися до "нової холодної війни". Мало хто може заперечити, що це те, куди ми зараз прямуємо. І як показують тісніші зв’язки Північної Кореї з Росією, майбутнє змагання, ймовірно, матиме справді глобальний характер", - резюмував Хеммінгс.

Війська КНДР у війні РФ проти України

Днями Державний департамент США повідомив, що військові КНДР вже воюють у Курській області. У Держдепі уточнили, що більша частина з перекинутих у Росію понад 10 тисяч північнокорейських військових почали брати участь у бойових діях разом із російськими військами.

Цю інформацію підтверда розвідка Південної Кореї. Там зазначили, що північнокорейські солдати, відправлені в Росію, перемістилися в Курську область протягом останніх двох тижнів, і їхнє розгортання на полях битв завершено.

Вас також можуть зацікавити новини: