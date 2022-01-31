Пхеньян повідомив, що провів сім випробувань зброї з початку року.

Північна Корея підтвердила, що здійснила випробувальний пуск балістичної ракети середньої дальності, здатної досягти американської території Гуаму.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Пхеньян повідомив, що провів сім випробувань зброї з початку року. Це найбільша кількість за місяць.

Випробування Hwasong-12, як повідомляється, призначене для аналізу потужностей ракети та її точності, повідомило 31 січня офіційне інформагентство Північної Кореї.

Це визнання влада КНДР зробила незабаром після того, як Вашингтон заявив, що стурбований тим, що Північна Корея може готуватися до відновлення випробувань ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет.

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Офіційний представник США заявив на брифінгу 30 січня, що Вашингтон закликає Пхеньян до прямих переговорів без попередніх умов.

Вашингтон зберіг санкції щодо Північної Кореї та зажадав від Ради безпеки ООН посилити тиск новими санкціями після останніх запусків.

Північна Корея захищає свої ракетні випробування як право на самооборону.

Як повідомляв УНІАН, раніше Північна Корея заявила, що успішно провела останні випробування нової гіперзвукової ракети.