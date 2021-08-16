Зоран Заєв зазначив, що витрати покриє США.

Влада Північної Македонії готова прийняти біженців-громадян Афганістану, які біжать від талібів. Їм нададуть житло "в готелях та на курортах".

Про це розповів прем'єр-міністр країни Зоран Заєв у коментарі "Канал 5 ТВ".

За його словами, допомога біженцям надається за підтримки США, щоб врятувати життя людей.

"Афганістан переживає можливу гуманітарну катастрофу, і тому ми, як уряд, повідомили нашим стратегічним партнерам в США, що ми готові допомогти відповідно до наших можливостей. Для того, щоб врятувати життя місцевого населення, ми повідомили, що ми готові взяти на себе і прийняти цивільне населення Афганістану, яке працювало заради миру в цій країні за останні 20 років, було місцевою підтримкою союзних сил НАТО, включаючи нашу армію, і прийняти активістів демократичних гуманітарних організацій і правозахисних організацій в Афганістані", - заявив Заєв.

Читайте такожЛітак ВПС Афганістану впав на території Узбекистану-ЗМІ (фото)При цьому він зазначив, що громадянам Афганістану нададуть житло "в готелях і на курортах". Крім того, політик вказав, що витрати покриє США.

Ситуація в Афганістані

Талібан увійшов до столиці країни Кабул в неділю. Президент Ашраф Гані покинув свій пост і втік з країни, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю. Поки немає точної інформації про його місцеперебування – за одними повідомленнями, він вилетів до Таджикистану, за іншими - прямує до столиці Узбекистану Ташкент. Однак ні там, ні там, прибуття Гані не підтвердили.

Із захопленої талібами столиці Афганістану український літак евакуював 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану.

Автор: Анастасія Горбачова