Влада Північної Македонії готова прийняти біженців-громадян Афганістану, які біжать від талібів. Їм нададуть житло "в готелях та на курортах".
Про це розповів прем'єр-міністр країни Зоран Заєв у коментарі "Канал 5 ТВ".
За його словами, допомога біженцям надається за підтримки США, щоб врятувати життя людей.
"Афганістан переживає можливу гуманітарну катастрофу, і тому ми, як уряд, повідомили нашим стратегічним партнерам в США, що ми готові допомогти відповідно до наших можливостей. Для того, щоб врятувати життя місцевого населення, ми повідомили, що ми готові взяти на себе і прийняти цивільне населення Афганістану, яке працювало заради миру в цій країні за останні 20 років, було місцевою підтримкою союзних сил НАТО, включаючи нашу армію, і прийняти активістів демократичних гуманітарних організацій і правозахисних організацій в Афганістані", - заявив Заєв.
Читайте такожЛітак ВПС Афганістану впав на території Узбекистану-ЗМІ (фото)При цьому він зазначив, що громадянам Афганістану нададуть житло "в готелях і на курортах". Крім того, політик вказав, що витрати покриє США.
Ситуація в Афганістані
Талібан увійшов до столиці країни Кабул в неділю. Президент Ашраф Гані покинув свій пост і втік з країни, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю. Поки немає точної інформації про його місцеперебування – за одними повідомленнями, він вилетів до Таджикистану, за іншими - прямує до столиці Узбекистану Ташкент. Однак ні там, ні там, прибуття Гані не підтвердили.
Із захопленої талібами столиці Афганістану український літак евакуював 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану.