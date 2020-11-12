Видання допускає, що адміністрація Байдена може дозволити Москві добудувати газопровід в обхід України заради покращення відносин з Німеччиною.

Президентство Дональда Трампа почалося з тверджень, що він виконає усі забаганки Росії. Але може статися так, що його адміністрація закінчить свою роботу, знищивши ключову стратегічну ціль Володимира Путіна. Хіба що Конгрес цьому заважить.

Читайте такожBloomberg: Росія не зможе запустити "Північний потік-2", навіть якщо його добудуєПро це пише Wall Street Journal в редакційній статті, додаючи, що йдеться про газопровід "Північний потік-2". Проект вартістю 11 мільярдів доларів повинен доставляти російський газ в Німеччину через Балтійське море. Адміністрація Трампа була проти цього російського проекту, тому що хотіла обмежити російський вплив на союхників США. Минулого місяця Держдепартамент посилив санкції, щоб заморозити газопровід раз і на завжди.

Палата представників й Сенат ухвалили минулого літа рішення, яке перетворило цей підхід адміністрації в закон. Його положення включені в "Закон про дозвіл на державну оборону". Це щорічне рішення в сфері оборонної політики. Цього року робота над ним повинна завершитися у найближчі тижні.

Але, як пише Wall Street Journal, існують плітки, що деякі члени Конгресу сумніваються у нових санкціях проти "Північного потоку-2". Тож немає гарантії, що вони увійдуть в остаточну версію оборонного законопроекту.

"Москва сподівається, що в часи адміністрації Джо Байдена вона зможе відновити будівництво "Північного потоку-2". Вона багато інвестувала в газопровід, тому що він сильно збільшить залежність Західної Європи від російського газу. Проект також допоможе Москві досягти мети щодо ізоляції країн Східної Європи, таких як Україна й Польща, відрізавши їх він поточних каналів постачання енергоносіїв", - йдеться в статті.

Видання додає, що адміністрація Трампа з допомогою Конгресу сповільнила "Північний потік-2". Швейцарська компанія Allseas припинила будівельні роботи в кінці минулого року, коли лишилося добудувати 150 кілометрів трубопроводу.

Читайте такожSüddeutsche Zeitung: Байден може розблокувати "Північний потік-2""Якщо "Закон про дозвіл на державну оборону" розширить санкції США на компанії, які забезпечують страхування й фінансування проекту, він втратить життєздатність", - пише видання.

Однак, частина зовнішньополітичного істеблішменту хоче ослабити тиск через страх, що це нашкодить відносинам між США і Німеччиною. Це правда, що Трамп інколи невиправдано тиснув на Берлін. Wall Street Journal запевняє, що виступає проти рішення Трампа вивести американські війська з Німеччини.

Але енергетична політика - це та сфера, в якій Вашингтон виправдано вимагав від Берліна солідарності. Однак, німецька сторона відмовилася переглянути свою підтримку "Північного потоку-2" навіть після отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і опозиціонера Олексія Навального. В часи адміністрації Трампа деякі ліберали проголосили німецького канцлера Ангелу Меркель "лідером вільного світу". Але німецька політика щодо "Північного потоку-2" меркантильна і аморальна.

"Наступна адміністрація демократів хоче тіснішої співпраці з Західною Європою. Це не повинно відбутися за рахунок збільшення уразливості НАТО перед Росією. Конгрес допоможе стратегічним інтересам Європи і США, якщо схвалить санкції проти "Північного потоку-2" під час своєї завершальної сесії", - йдеться в статті.

Санкції США проти "Північного потоку-2": що відомо?

У жовтні Держдепартамент США оголосив про рішення розширити найближчим часом санкції проти газопроводу"Північний потік-2".

Пізніше в Кремлі назвали нові санкції з боку США проти російського газопроводу "Північний потік-2" рейдерською конкуренцією.

При цьому в Німеччині заявили, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований, попри позицію США. При цьому точної дати завершення будівництва поки немає.

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Переклад: Лесь Димань