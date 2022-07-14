Прем'єр Канади зазначив, що це рішення необхідне для збереження єдності.

Прем'єр-міністр Канада Джастін Трюдо назвав рішення передати Німеччині турбіну для газопроводу "Північний потік" дуже важким. Він зазначив, що це було необхідно для збереження єдності союзників.

Про це пише Reuters

"Ми продовжимо вводити більш жорсткі санкції, але необхідно пам'ятати, що вони спрямовані не проти наших союзників, а проти Путіна і його пособників. Саме тому ми прийняли це складне рішення, щоб допомогти нашим союзникам", – заявив Трюдо.

За його словами, Канада і далі буде підтримувати Україну. Крім того, він нагадав, що вже надали Києву економічну допомогу на мільярди доларів і значний арсенал.

"І ми не єдині в цьому. Європейські країни, особливо Німеччина, суттєво посилили свої зусилля з підтримки України", - зазначив прем'єр Канади.

Також політик закликав "триматися разом, особливо поставши перед спробами Росії використовувати енергетичну політику як зброю і розділити нас (колективний Захід - УНІАН)".

Скандал з турбіною Siemens - що відомо

10 липня Канада дала добро на відправку турбін, які перебували в ремонті на заводі "Дорваль", і які Німеччина вимагала для забезпечення роботи газопроводу "Північний потік-1". У свою чергу Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики висловило глибоке розчарування у зв'язку з рішенням Уряду Канади щодо турбін.

При цьому в Євросоюзі заявили, що не бачать порушення санкцій у рішенні Канади передати Німеччині відремонтовану турбіну для установки на російський газопровід.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вважає помилковим рішення Канади передати Німеччині турбіну для "Північного потоку", але "зради" в цьому не бачить.

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