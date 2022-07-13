Українці в Канаді впевнені, що російський газ до Європи можна транспортувати через українську ГТС.

Українська діаспора в Канаді подала до суду позов через передачу турбіни Siemens для "Північного потоку" всупереч санкціям. Лідер організації Пол Грод назвав дане рішення уряду "великою помилкою з жахливими наслідками".

Про Е тому пише National Post.

Зазначається, що позов подали до суду 12 липня

"Ми не можемо постачати терористичну державу інструментами, які їй потрібні для отримання коштів на фінансування вбивства десятків тисяч невинних людей", - заявив Пол Грод.

Він зазначив, що російський газ до Європи можна транспортувати через українську ГТС.

"Люди і бізнес, які вірять в ідеї свободи, демократії і прав людини, можуть і повинні об'єднатися для пошуку проривних рішень в енергетичній кризі, яку створила Росія... Ми розуміємо, що страждає весь світ - ростуть ціни на продукти, є дефіцит продовольства, ростуть ціни на газ. Все це - через Володимира Путіна, і ми не повинні про це забувати. Потрібно бути дуже рішучими і принциповими, тому що Путін буде експлуатувати будь - які наші коливання", - підсумував представник української діаспори.

Скандал з турбіною Siemens - що відомо

10 липня Канада дала добро на відправку турбін, які перебували в ремонті на заводі "Дорваль", і які Німеччина вимагала для забезпечення роботи газопроводу "Північний потік-1". У свою чергу Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики висловило глибоке розчарування у зв'язку з рішенням Уряду Канади щодо турбін.

При цьому в Євросоюзі заявили, що не бачать порушення санкцій у рішенні Канади передати Німеччині відремонтовану турбіну для установки на російський газопровід.

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