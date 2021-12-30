Дії чоловіка стали підставою для порушення кримінальної справи.

Тартуський повітовий суд засудив до умовного позбавлення волі громадянина України, який намагався підкупити двох поліціянтів, щоб ті не карали його за керування автомобілем у нетверезому стані.

Про це повідомляє ERR.

Інцидент за участю 39-річного українця стався в місті Пилва. У поліцію повідомили, що по одній з вулиць міста їде автомобіль Audi A4, водій якого може бути п'яним. Патрульні відреагували оперативно, але до моменту їхнього прибуття водій вже залишив свою машину і спробував сховатися між автобусами на паркінгу.

Читайте такожВ Одеській області у день призначення на нову посаду при отриманні хабара попався полковник поліціїПоліцейські виявили та затримали чоловіка. Згодом водія перевірили на наявність алкоголю в крові.

"Експрес-тест показав, що вміст алкоголю склав 1,14 мг на літр повітря, що видихається. Іноземець не став заперечувати, що він випив, але побажав розв'язати це питання в обхід закону, запропонувавши одному з поліціянтів 500 євро. Той відмовився. Після цього на місце події прибув начальник зміни. Іноземець запропонував 500 євро і йому. Той теж відмовився. Тоді чоловік сказав, що готовий дати по 500 євро обом поліціянтам, але ті знову відмовилися", - пише видання.

Оскільки "угода" зазнала невдачі, українця доставили в поліційний відділок. У грудні він постав перед судом за звинуваченням у спробі давання хабара посадовим особам і керуванні автомобілем у нетверезому стані.

Чоловік пішов на угоду зі слідством і був засуджений до 1 року і 3 місяців умовного позбавлення волі. Вирок набув законної сили.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Підляшші на сході Польщі, неподалік кордону з Білоруссю, поліція затримала громадянина України, який перевозив людей, що нелегально перетнули кордон.

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