Тартуський повітовий суд засудив до умовного позбавлення волі громадянина України, який намагався підкупити двох поліціянтів, щоб ті не карали його за керування автомобілем у нетверезому стані.
Про це повідомляє ERR.
Інцидент за участю 39-річного українця стався в місті Пилва. У поліцію повідомили, що по одній з вулиць міста їде автомобіль Audi A4, водій якого може бути п'яним. Патрульні відреагували оперативно, але до моменту їхнього прибуття водій вже залишив свою машину і спробував сховатися між автобусами на паркінгу.
Читайте такожВ Одеській області у день призначення на нову посаду при отриманні хабара попався полковник поліціїПоліцейські виявили та затримали чоловіка. Згодом водія перевірили на наявність алкоголю в крові.
"Експрес-тест показав, що вміст алкоголю склав 1,14 мг на літр повітря, що видихається. Іноземець не став заперечувати, що він випив, але побажав розв'язати це питання в обхід закону, запропонувавши одному з поліціянтів 500 євро. Той відмовився. Після цього на місце події прибув начальник зміни. Іноземець запропонував 500 євро і йому. Той теж відмовився. Тоді чоловік сказав, що готовий дати по 500 євро обом поліціянтам, але ті знову відмовилися", - пише видання.
Оскільки "угода" зазнала невдачі, українця доставили в поліційний відділок. У грудні він постав перед судом за звинуваченням у спробі давання хабара посадовим особам і керуванні автомобілем у нетверезому стані.
Чоловік пішов на угоду зі слідством і був засуджений до 1 року і 3 місяців умовного позбавлення волі. Вирок набув законної сили.
Як повідомляв УНІАН, раніше на Підляшші на сході Польщі, неподалік кордону з Білоруссю, поліція затримала громадянина України, який перевозив людей, що нелегально перетнули кордон.