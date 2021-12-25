Громадянина України заарештували.

На Підляшші на сході Польщі, неподалік кордону з Білоруссю, поліція затримала громадянина України, який перевозив людей, що нелегально перетнули кордон.

Затримання відбулося в Ольховичах. Автомобіль, за кермом якого перебував громадянин України, зупинили з метою перевірки. За даними поліції, водій хотів перевезти сімох іракців, повідомляє Польське радіо.

Водія заарештували, а його транспортний засіб евакуювали на поліційну стоянку.

24 грудня у Підляському воєводстві затримали ще одного громадянина України, який у своєму авто перевозив нелегального мігранта з Іраку.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі цього року обвинувачення у допомозі нелегальним мігрантам висунули понад 90 українцям.

З початку року польські прикордонники зареєстрували майже 40 тис. спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів з кризових регіонів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій проти Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Щоб запобігти напливу нелегалів, балтійські держави і Польща значно зміцнили безпеку своїх кордонів.

Україна 23 листопада розпочала спеціальну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою запобігання міграційної кризи.

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