Дев'ятьом підозрюваним у жорстокому побитті українського підлітка Юрія Крашеника в Парижі пред'явлені звинувачення, включаючи замах на вбивство.
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Як повідомляє Franceinform, п'ятеро людей звинувачуються в замаху на вбивство, їх заарештували. Ще четверо - перебувають під судовим наглядом.
Всього у справі затримали 11 неповнолітніх віком від 15 до 17 років, а також 18-річного хлопця. В основному всі вони проживають в містечку Ванв під Парижем.
На даний момент трьох затриманих відпустили.
Напад на українського підлітка в Парижі: що відомо
- У Парижі 15 січня жорстоко побили 15-річного українця Юрія Крушеника, який у важкому стані перебуває в реанімації. У хлопця в декількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.
- Українське посольство у зв'язку з цим звернулося до прокуратури Парижа.
- 22 січня посол України у Франції Вадим Омельченко повідомив, що в реабілітації юнака спостерігається позитивна динаміка, але його стан продовжує залишатися важким.
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