Всього у справі було затримано 12 осіб: 11 підлітків у віці 15-17 років і один 18-річний юнак.

Дев'ятьом підозрюваним у жорстокому побитті українського підлітка Юрія Крашеника в Парижі пред'явлені звинувачення, включаючи замах на вбивство.

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Як повідомляє Franceinform, п'ятеро людей звинувачуються в замаху на вбивство, їх заарештували. Ще четверо - перебувають під судовим наглядом.

Всього у справі затримали 11 неповнолітніх віком від 15 до 17 років, а також 18-річного хлопця. В основному всі вони проживають в містечку Ванв під Парижем.

На даний момент трьох затриманих відпустили.

Напад на українського підлітка в Парижі: що відомо

У Парижі 15 січня жорстоко побили 15-річного українця Юрія Крушеника, який у важкому стані перебуває в реанімації. У хлопця в декількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Українське посольство у зв'язку з цим звернулося до прокуратури Парижа.

22 січня посол України у Франції Вадим Омельченко повідомив, що в реабілітації юнака спостерігається позитивна динаміка, але його стан продовжує залишатися важким.

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Автор: Дмитро Шварц