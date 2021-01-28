Зранку у передмісті французької столиці правоохоронці затримали дев‘ятьох молодиків, які підозрюються в участі у сутичці, під час якої був побитий українець Юрій Крушеник.

Стан здоров'я жорстоко побитого в Парижі українського юнака Юрія Крушеника стабільний.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Стан Юрія стабільний. Українське посольство у Франції взаємодіє із поліцією та прокуратурою Парижа у рамках кримінальної справи, підтримує зв‘язок із родиною та лікарями", - сказав Ніколенко.

Він нагадав, що сьогодні зранку у передмісті Парижа правоохоронці затримали дев‘ятьох молодиків, які підозрюються в участі у сутичці, під час якої був побитий українець.

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"Вони підозрюються у замаху на вбивство та участі в злочинних діях у складі групи. За попередньою версією поліції, учасники цієї групи можуть бути причетні до нападу на українського юнака. Решта деталей не розголошується в інтересах слідства", - зазначив Ніколенко.

Крім того, поліція спростувала інформацію, яка з’явилася в деяких ЗМІ, про нібито наявність судимості або здійснення будь-яких інших розслідувань у минулому щодо потерпілого громадянина України.

Жорстоке побиття українця в Парижі: що відомо

У Парижі 15 січня жорстоко побили 14-річного українця Юрія Крушеника. У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі УНІАН повідомив, що українське посольство у зв'язку з жорстоким побиттям неповнолітнього громадянина звернулося до прокуратури Парижа.

22 січня посол України у Франції Вадим Омельченко повідомив, що в реабілітації юнака спостерігається позитивна динаміка, але його стан і надалі залишається тяжким.

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Автор: Віталій Саєнко