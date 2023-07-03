Він вважає, що Захід не може визнати помилковість своїх рішень.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував слова Барака Обами про російське вторгнення в Україну.

У коментарі опозиційному журналісту Майклу Накі він назвав жахливим недавній виступ 44 президента Сполучених Штатів Америки, в якому той заявив, що "збройного вторгнення в Крим" в 2014 році нібито не було, а вони не дали Путіну продовжити напад.

"Він же не задає навіть питання сам собі: "А ти точно знизив ризики? Ти війну точно попередив? Війни точно немає? Подивися зараз на карту і подивися, що відбувається в Україні. У прямому ефірі, включи і подивися - ти точно попередив війну, виявляється? А це що?"- сказав Подоляк.

На думку радника глави ОП, Захід не хоче визнати помилковість рішень, які призвели до нинішньої трагедії. При цьому вони могли почати дискусію про неможливість мати стосунки з путінською вертикаллю ще після списку Магнітського, вважає Подоляк.

Також він зазначив, що в 2022 році в Росії побудували 512 балістичних і крилатих ракет, в яких використовувалися елементи електронної промисловості європейських і американських країн. "Європа дивиться на Росію "з широко закритими очима", - додав він.

Скандальні слова Обами про Крим

Нагадаємо, нещодавно екс-президент США дав інтерв'ю, в якому висловився і про війну в Україні.

За його словами, "збройного вторгнення в Крим не було", адже на півострові було багато російськомовних і "певна симпатія" до поглядів, які представляла РФ.

Також Обама заявив, що разом з канцлером ФРН Ангелою Меркель закликав до введення санкцій проти Росії, щоб не дати Путіну продовжити вторгнення на Донбасі і на решті території України. Колишній президент Штатів заявив, що вони "втримали рубежі".

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